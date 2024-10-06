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(G)I-DLE連唱3天⋯舒華意外洩密：能說嗎？　鏡頭直接特寫…她慌喊別看

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團 (G)I-DLE台北小巨蛋演唱會6日來到最後一天，小娟感嘆時間過得很快，粉絲則是更賣力應援，全場尖叫聲掀頂。她們為台灣NEVERLAND（官方粉絲名）準備超重量級的歌單，包括點閱破億神曲〈Super Lady〉、〈Allergy〉、〈Oh my god〉、〈Queencard〉、〈TOMBOY〉一次唱盡，更為台北場祭出三重彩蛋獻歌迷，其中SOLO橋段五位團員們連番上陣驚喜連連，由雨琦及舒華組成「野生姊妹」翻唱S.H.E的〈SUER STAR〉更是嗨炸全場。

▲▼ (G)I-DLE舒華自爆「肚子有亮點」害羞：別看。（圖／KKLIVE提供）

▲(G)I-DLE一連在台開唱3天。（圖／KKLIVE提供）
(G)I-DLE演場會不只團體演出的表演精彩，5位成員也輪流上場展現魅力，MINNIE特別帶來夯劇《背著善宰跑》的插曲〈Like a dream〉，隊長小娟大展饒舌本領高唱〈Is this bad b****** number?〉，以超強的舞蹈和 Rap功力吸引全場目光，帥氣十足；緊接著登場的薇娟則變身為唯美天使演唱了自己作曲的新歌〈Sky Walking〉，甜美嗓音讓歌迷耳朵秒懷孕。

▲▼ (G)I-DLE舒華自爆「肚子有亮點」害羞：別看。（圖／KKLIVE提供）

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▲「野生姐妹」雨琦及舒華台灣開唱。（圖／KKLIVE提供）

最後登場的雨琦及舒華以一身艷紅亮片裝登台，熟悉的旋律一響起讓全場嗨翻，兩人特別重新演繹S.H.E的〈SUPER STAR〉獻給歌迷，兩人特別驚喜合體組成「野生姐妹」飆歌大尬性感舞姿。

▲舒華自爆肚子長痘痘。（圖／KKLIVE提供）

▲舒華自爆肚子長痘痘。（圖／KKLIVE提供）

只是舒華連續開唱數日，卻長了痘痘，薇娟突然爆料「舒華的肚子在笑」，原來是舒華的肚子上貼了笑臉造型的痘痘貼，她坦率承認：「這是我的TMI，我這邊長痘痘了，化妝師幫我貼的，不知道能不能講！」成員虧她「你一講大家都注意了」，雨琦調皮地cue「再照一次看看有幾顆」，舒華害羞到大喊「別看！」

▲▼ (G)I-DLE舒華自爆「肚子有亮點」害羞：別看。（圖／KKLIVE提供）

▲▼(G)I-DLE除了帶來團體夯歌，還有個人舞台。（圖／KKLIVE提供）

▲▼ (G)I-DLE舒華自爆「肚子有亮點」害羞：別看。（圖／KKLIVE提供）

返鄉開唱收穫許多，舒華5日開唱時也透露跟團員們在後台開起美食趴，「後台堆滿超多食物，我們五個從滷味、牛軋餅、小籠包到珍奶都吃一輪！」雨琦則笑說：「如果在台北再多待上幾天，應該衣服都穿不下了！」她更不忘關心歌迷有無吃飽才近來看演唱會，更反過來推薦大家，「如果還沒吃飯的話，等等演唱會結束建議可以去吃這些（美食）當夜宵，要填飽肚子才行。」

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(G)I-DLE, 薇娟, Minnie, 小娟, 雨琦, 舒華

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