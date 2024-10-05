灶腳大賽還沒結束！EXO Chen、SJ D＆E接力登台　售票資訊公開

記者吳睿慈／台北報導

2024台灣灶腳大賽還沒結束！2024年韓星來台多組，粉絲將偶像幽默形容為「像走自家廚房般輕鬆」，繼SJ、MAMAMOO宣布參賽後，還有多組韓星努力中。SUPER JUNIOR-D&E日前便宣布將在11月9、10日以及2025年1月25、26日舉行台北以及高雄站演出，另外還有EXO Chen將以個人身份來台舉辦粉絲演唱會（FAN-CON），售票資訊出爐。

▲灶腳大賽還沒結束，SJ D＆E東海、銀赫登台。（圖／藝尚提供）



SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫2024年行程大爆滿，除了隨著團體SJ在1月和8月來台演出，3月還參加了高雄的戶外音樂活動，中間更在日本舉行長達2個月的巡迴演唱會，最近還推出第六張Mini Album《INEVITABLE》。

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▲SJ D＆E東海、銀赫演唱會票價資訊公開。（圖／藝尚提供）



行程滿檔的兩人，宣布全新巡演「2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR : ECLIPSE」在開跑，結束完首爾首戰後，即將在11月9、10日來到台北站林口體育館，該場次票價分為VIP座席6280元、5280元、4200元、3800元、2640（身障席）元等5種，預計5日（六）中午12點在全台7-11 ibon售票系統啟售，而明年1月25、26日高雄站相關訊息，敬請密切注意主辦單位藝尚 Artique Production官方臉書專頁。

▲CHEN登台舉辦粉絲演唱會。（圖／超級圓頂提供）



EXO「美聲主唱」CHEN日前在首爾圓滿舉辦出道12年以來的首次個人FAN-CON「Beyond the DOOR」，同時宣佈即將展開亞洲巡演，首站來到台北站，將於10月25日在Legacy TERA舉行。出道以來對於歌迷付出真心，CHEN在首爾場上表示：「能與大家在屬於我們的世界裡度過這段時光，我真的非常幸福。我會努力以更親近的方式接近大家。」他的YouTube頻道也陸續公開了他為這次FAN-CON所做的準備，CHEN坦言無論是從專輯活動到這場FAN-CON，整個過程可說是忙碌而充實，希望能夠呈現出最完美的表演。

《2024 CHEN FAN-CON“Beyond the DOOR”》台北站將於10月25日於Legacy TERA演出，票價分為VIP區5600元、GA區4600元等兩種，另有身心障礙票券2300元，預計10月6日（日）11點28分於ibon售票系統全面啟售，更多詳情請洽主辦單位超級圓頂官方臉書專頁。