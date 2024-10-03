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E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟 宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

記者葉文正／台北報導

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，2024年10月號封面邀來E奶級通靈少女「飄哥」，擔任本月份封面女星重任。她特別巧扮萬聖節小魅魔，解開南北半球封印，辣秀32E、22、35好身材。二度成為JKF 封面女星，飄哥開心表示:「感謝粉絲一路陪伴支持鼓勵才有現在 的我，寶寶們都知道我很寵粉，因為有你們寵我，所以我也會一直寵你們的。」

▲JKF女郎飄哥 身材火辣 引人遐想。（圖／ＪＫＦ提供）

▲JKF女郎飄哥 身材火辣 引人遐想。（圖／ＪＫＦ提供）

飄哥身為亞洲最大寫真平台JVID代言人，2023、2024接連2年都受邀出席TRE台北國際成人展和TSE台灣寫真博覽會，她靠著高顏值和性感身材在展覽現場圈粉無數。被問到活動上印象深刻的事，飄哥興奮地說:「當然是親眼見到女優本人啦，還記得當時一直忍不住像個迷妹般地尖叫，也很開心在現場認識了很多新朋友。」更大方透露最欣賞日本女優新有菜，「她的腿真的超美、超長的。」

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▲JKF女郎飄哥 身材火辣 引人遐想。（圖／ＪＫＦ提供）

▲飄哥 稱自己有通靈體質。（圖／ＪＫＦ提供）

除了模特兒身份外，飄哥還具備特殊「通靈能力」的斜槓工作，平時會在家中廟宇為信眾解惑擁有「宮主」身份，她直言:「其實斜槓工作不會很累，我一直都很樂於幫助信徒，也很喜歡在擔任模特兒時，可以打扮得漂漂亮亮。」至於在廟宇服務的難忘經驗，飄哥透露:「近期覺得最神奇的就是有位信徒來求一個龍寶寶女兒，結果最後還真的如願生了一個小龍女，很替對方開心。」身為通靈少女的飄哥，被問如果發現身邊朋友磁場不乾淨時，會怎麼處理？她立刻說:「為了保護大家一定會主動提醒!希望大家都平安順利是我的心願。」

▲JKF女郎飄哥 身材火辣 引人遐想。（圖／ＪＫＦ提供）

▲JKF女郎飄哥提醒大家磁場不乾淨。（圖／ＪＫＦ提供）

身為亞洲最大寫真平台JVID代言人，回顧飄哥在JVID發布的大尺度 作品，不難發現她經常做出引人遐想的「阿嘿顏」表情（指性高潮時的表情），如今更已成她的招牌特色，對此，她也表示:「其實當初就只是看大家都在挑戰這個表情，我就跟著試看看，想不到意外發現大家很喜歡!」而對於越來越多加入的新人模特兒，飄哥也以過來人身份提醒後輩:「記得一定要慎選好的攝影師，作品尺度要拿捏好，每一次拍攝也別忘了做好防護措施，可以的話最好要攜伴。」

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