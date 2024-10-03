淚控陳建州性侵未遂1年後「被封殺」？釣出大牙 11字揭真實內幕

記者潘慧中／綜合報導

大牙（周宜霈）2023年控訴曾遭黑人（陳建州）性侵未遂，男方否認並以加重誹謗提告，但她最後獲處分不起訴確定。事隔1年多，由於最近有網友因為沒看到她推出新的戲劇作品、進而懷疑是否遭電視台封殺，她只好浮出水面解釋真相。

▲大牙被釣出來回應網友推測。（圖／翻攝自Threads／bigtooth）



網友近日在Threads發文表示，大牙疑似在指控黑人性騷之後，就沒有在電視台看到她的戲劇演出了，「滿可惜的，黑澀會裡面，她算是有內容的。而且意外發現她台語說得不錯。」

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▲大牙曾在本土劇交出漂亮成績單。（圖／翻攝自Facebook／大牙）



面對揣測，有人主動tag大牙的帳號詢問「妳覺得呢」，沒想到真的被釣出來了，她解釋「單純剛好沒有適合的角色」，簡單11個字擊破被電視台封殺的謠言。

▲▼大牙2023年控訴曾遭陳建州性侵未遂。（圖／翻攝自Facebook／大牙、陳建州）



事實上，大牙4月曾坦言前段時間沒工作的時候，身心狀態太煎熬，「瘦到不成人形」，連忙就醫還被診斷有重度憂鬱症，「怎麼樣都快樂不起來，沒有快樂感覺，腦中有很多情緒，但是身體很累，太詭異了」，幸好有老公和朋友的一路支持，她才逐漸挺了過來。

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