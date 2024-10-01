KID峮峮日本環球搶玩萬聖趴！女同仁鬼屋嚇哭「噴裝」

記者許逸群／綜合報導

藝人KID與峮峮日前主持《星光雲！RUN新聞》到日本環球影城出外景，搶鮮體驗園區的「萬聖節主題活動」。有趣的是，不僅是兩位主持人玩得開心，錄影團隊與工作人員也都「被迫」參與，包含園區內的雲霄飛車與鬼屋等，只見工作人員玩鬼屋嚇到哭，還不小心「噴裝」，讓大家哭笑不得。

▲《星光雲！RUN新聞》到日本環球影城出外景。（圖／ETtoday）

KID與峮峮體驗了園區的多項遊樂設施，而到了「鬼屋」環節，他們也邀請工作團隊一起參與，好巧不巧，一名相當害怕的女同仁猜拳輸了。該名工作人員一進到鬼屋就瘋狂尖叫，峮峮出來後笑說：「前面只要有他們（工作人員）尖叫的地方，我們就大概知道有東西要出現，但後面他們整路在尖叫！」

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▲▼工作人員體驗鬼屋嚇哭。（圖／ETtoday）

體驗完鬼屋後，峮峮表示，自己沒有害怕的感覺，但裡頭的內容非常酷；反倒是，KID認為裡頭的「窒息感」很重，「如果一個人的話真的會怕。」其中，工作人員體驗鬼屋時發生了一個小插曲，女同仁不僅玩到嚇哭，還在「逃跑」過程中不小心弄丟了眼鏡。

▲▼峮峮與KID在環球影城玩得相當開心。（圖／ETtoday）

事後，KID坦言對於女同仁的眼鏡遺失，自己也該負一點責任，因為途中他有去嚇對方，也有可能是在當下弄丟，大方地說：「我會幫妳出一半。」而下一集，他們將前往京都嵐山，還會大飽口福享用高級燒肉！