蕭敬騰「唯一台星」登央視國慶晚會！雙王發文：愛只為中國 娜娜難得沒PO

記者潘慧中／綜合報導

中國1日迎來75周年國慶日，當地官媒零點一到紛紛發文慶祝，並邀請大眾轉發。對此，台灣藝人王力宏、王心凌、吳慷仁和歐陽娣娣等人都接連轉發相關貼文。

王心凌、王力宏轉發《人民日報》的貼文，前者寫下「新中國成立75周年，願江山如畫，萬里皆安」，後者寫下「願所有黑眼睛黑頭髮黃皮膚的龍的傳人，幸福快樂！清澈的愛只為中國」。

▲▼王心凌、王力宏轉發《人民日報》的貼文。（圖／翻攝自微博）



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《央視新聞》1日準時發文慶祝中國國慶，接著，張韶涵、歐陽娣娣都轉發並寫下「盛世華誕，愛我中華！#祝新中國生日快樂！#中華人民共和國成立75週年」，往年都有轉發的歐陽娜娜今年則是罕見缺席。

▲▼張韶涵、歐陽娣娣轉發《央視新聞》的貼文。（圖／翻攝自微博）



不只這樣，汪東城轉發後還自行開心寫下，「祝偉大的祖國繁榮昌盛，國泰民安，盛世華誕，舉國同慶，生日快樂。」伊能靜則附上愛心圖案告白，「親愛的祖國，生日快樂！！！！」

▲▼汪東城、伊能靜高喊祖國。（圖／翻攝自微博）



值得一提的是，央視9月30日晚間播出《中國夢‧家國情——2024國慶特別節目》時，蕭敬騰是唯一登上此節目的台灣藝人，和袁婭維合唱《繁星》，致敬在各行各業默默奉獻的人們。

▲蕭敬騰是今年唯一登上央視國慶晚會的台灣藝人。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰工作室）