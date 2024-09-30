安心亞新戲破尺度「演清涼傳播妹」　公車遇性騷擾硬起來反擊！

記者黃庠棻／台北報導

台語犯罪懸疑劇《孔雀魚》昨（29）日正式開播，該劇在35-54歲女性觀眾中表現亮眼，平均收視率達0.73，最高瞬間收視率更飆至1.27。劇中，亞男（尹馨飾）的高中同學討論婚後生活處境，特別是女性為家庭犧牲奉獻、失去自我與夢想的話題引發了觀眾的強烈共鳴。

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

《孔雀魚》通過懸疑推理與社會現實交織，不僅展示了扣人心弦的劇情，還深刻反映了現代女性面臨的挑戰，成功吸引了大批觀眾的關注。見義勇為的小雪（安心亞飾），在公車上挺身而出，解救亞男（尹馨飾）免於醉酒男子的騷擾，亞男與小雪在公車上勇敢反擊醉酒男子這樣不尊重女性的行為，令觀眾直呼過癮，成為熱議焦點。

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▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

隨著劇情深入，小雪與酒店同事的互動推動了第二集的懸疑發展，傳播妹琳琳被黑衣人冷酷殺害的片段更是讓人屏息。劇中幫派鬥爭與黑色幽默的巧妙融合，在社群媒體上掀起熱烈討論，讓《孔雀魚》成為話題中心。

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）



亞男象徵理想化的正義，而小雪則代表現實中的灰色地帶，兩人最初立場對立。隨著劇情推進，兩位角色在面對挑戰的過程中，逐漸相互理解，從對立走向平衡，並彼此支持，展現了深層的情感成長。飾演亞男的尹馨表示「看似柔弱，可是骨子裡卻是在挑戰威權」無論是面對父權壓力，還是失去丈夫後的經濟重擔，亞男始終選擇堅韌地抗爭。

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

同樣因男人而面臨困難的小雪（安心亞飾）則笑稱「同為天涯淪落人！」所以和亞男可以處在相互理解的狀態，因此形成一種情感上支持，自然不做作的表演也讓網友直呼「安心亞超級自然」、「演得很棒！」這兩位角色代表了現實生活中無數女性的奮鬥縮影，無論困難再大，她們依然選擇靠自己的力量解決問題，堅持到底。

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）



談及面對低潮的應對之道，尹馨表示當情緒陷入低谷時，最重要的是找到適合自己的應對方法，不用急於振作，而是「度過最難受的那一刻」。她最喜愛透過像《破產姐妹》和《生活大爆炸》這類輕鬆美劇來轉換心情，能讓自己在笑聲中忘卻煩惱，迅速從負面情緒中抽離出來。

尹馨認為當事情過去後，那些負面的感受不值得再去回味，這種釋然與自我調適的方式，讓她能夠更快從困境中走出來，並以更加積極的心態面對生活。安心亞分享當自己面對低潮時，會透過聽喜歡的音樂跟跳舞來療癒自己的內心，讓自己可以暫時脫離不必要的執著或煩惱。她淡然地表示，這種適度放鬆的方式，能讓她更從容面對生活中的壓力。

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）



聊到對於「友情」的看法與經歷，飾演小雪的安心亞透露，儘管戲裡她有黑道乾哥和乾爹護航，現實生活中，她沒有乾哥哥或乾爹，但身邊有照顧她的姊姊和朋友，這些人對她義氣相挺。她笑言「以前我被男友欺負時，他們甚至想衝過去揍他。」

亮哲則表示「我是個好來好去的人」自己為人非常隨和，平常很少發生衝突，但有時因為朋友之間的矛盾讓他不得不選邊站，這讓他感到無奈，坦言「合則來，不合則去，時間會幫我選擇應該繼續關心的人事物。」

尹馨則分享了她與真性情朋友的感人故事，她有位朋友生活晚出早歸，有一次當她生病時，這位朋友竟然早上七點來接她去醫院，這讓尹馨十分感動，笑說「我那位朋友是從來不會在七點起床的！」尹馨對於這樣的真摯友情感觸頗深，認為這才是真正的朋友情誼。