ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安心亞新戲破尺度「演清涼傳播妹」　公車遇性騷擾硬起來反擊！

記者黃庠棻／台北報導

台語犯罪懸疑劇《孔雀魚》昨（29）日正式開播，該劇在35-54歲女性觀眾中表現亮眼，平均收視率達0.73，最高瞬間收視率更飆至1.27。劇中，亞男（尹馨飾）的高中同學討論婚後生活處境，特別是女性為家庭犧牲奉獻、失去自我與夢想的話題引發了觀眾的強烈共鳴。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

《孔雀魚》通過懸疑推理與社會現實交織，不僅展示了扣人心弦的劇情，還深刻反映了現代女性面臨的挑戰，成功吸引了大批觀眾的關注。見義勇為的小雪（安心亞飾），在公車上挺身而出，解救亞男（尹馨飾）免於醉酒男子的騷擾，亞男與小雪在公車上勇敢反擊醉酒男子這樣不尊重女性的行為，令觀眾直呼過癮，成為熱議焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

隨著劇情深入，小雪與酒店同事的互動推動了第二集的懸疑發展，傳播妹琳琳被黑衣人冷酷殺害的片段更是讓人屏息。劇中幫派鬥爭與黑色幽默的巧妙融合，在社群媒體上掀起熱烈討論，讓《孔雀魚》成為話題中心。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

亞男象徵理想化的正義，而小雪則代表現實中的灰色地帶，兩人最初立場對立。隨著劇情推進，兩位角色在面對挑戰的過程中，逐漸相互理解，從對立走向平衡，並彼此支持，展現了深層的情感成長。飾演亞男的尹馨表示「看似柔弱，可是骨子裡卻是在挑戰威權」無論是面對父權壓力，還是失去丈夫後的經濟重擔，亞男始終選擇堅韌地抗爭。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

同樣因男人而面臨困難的小雪（安心亞飾）則笑稱「同為天涯淪落人！」所以和亞男可以處在相互理解的狀態，因此形成一種情感上支持，自然不做作的表演也讓網友直呼「安心亞超級自然」、「演得很棒！」這兩位角色代表了現實生活中無數女性的奮鬥縮影，無論困難再大，她們依然選擇靠自己的力量解決問題，堅持到底。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

談及面對低潮的應對之道，尹馨表示當情緒陷入低谷時，最重要的是找到適合自己的應對方法，不用急於振作，而是「度過最難受的那一刻」。她最喜愛透過像《破產姐妹》和《生活大爆炸》這類輕鬆美劇來轉換心情，能讓自己在笑聲中忘卻煩惱，迅速從負面情緒中抽離出來。

尹馨認為當事情過去後，那些負面的感受不值得再去回味，這種釋然與自我調適的方式，讓她能夠更快從困境中走出來，並以更加積極的心態面對生活。安心亞分享當自己面對低潮時，會透過聽喜歡的音樂跟跳舞來療癒自己的內心，讓自己可以暫時脫離不必要的執著或煩惱。她淡然地表示，這種適度放鬆的方式，能讓她更從容面對生活中的壓力。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後收視開紅盤。（圖／華視、公視台語台提供）

聊到對於「友情」的看法與經歷，飾演小雪的安心亞透露，儘管戲裡她有黑道乾哥和乾爹護航，現實生活中，她沒有乾哥哥或乾爹，但身邊有照顧她的姊姊和朋友，這些人對她義氣相挺。她笑言「以前我被男友欺負時，他們甚至想衝過去揍他。」

亮哲則表示「我是個好來好去的人」自己為人非常隨和，平常很少發生衝突，但有時因為朋友之間的矛盾讓他不得不選邊站，這讓他感到無奈，坦言「合則來，不合則去，時間會幫我選擇應該繼續關心的人事物。」

尹馨則分享了她與真性情朋友的感人故事，她有位朋友生活晚出早歸，有一次當她生病時，這位朋友竟然早上七點來接她去醫院，這讓尹馨十分感動，笑說「我那位朋友是從來不會在七點起床的！」尹馨對於這樣的真摯友情感觸頗深，認為這才是真正的朋友情誼。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

推薦閱讀

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

快訊／《黑暗榮耀》文同珢母朴志雅猝逝！　腦出血送醫後不敵病魔

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

籃籃「力挺楊繡惠」挨轟雙面：該換掉了！　《衝衝衝》官方18字親回應

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

納豆收入斷崖式下跌！　陪女友直播賣貨…依依燒聲網憂心

梁詠琪大陸開唱「唱3首慘被砍歌」！僅15分鐘就下台　網友傻眼爆內幕

金城武消失7年近況曝！　日媒爆「要賣沖繩海景豪宅」開價2億

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

快訊／吳慷仁證實加入壹心娛樂　簽約陸經紀公司：我不再是一個人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

安心亞, 孔雀魚, 尹馨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出
  2. BL新星王碩瀚、張豐豪接任「金馬遞奬大使」　林宴慈練習踩高跟怕跌倒
  3. 邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道
  4. 《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程
  5. 力挺家鄉黎巴嫩！　瑞瑪席丹發文怒斥以色列總理「令人作嘔」
  6. 安心亞新戲破尺度「演清涼傳播妹」　公車遇性騷擾硬起來反擊！
  7. 昆凌曬7歲兒打網球帥照！　POSE超標準…她羨慕喊：我也想要這樣
  8. 李易曬照破婚變謠言！　六月揭夫妻私下互動「帥到又談戀愛了」
  9. 她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是情歌天后
  10. 八點檔上山拍戲！黃文星、藍葦華淋雨「泥濘中拉扯」整個人都是土

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366