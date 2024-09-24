甜美女星曬餵貓療癒片　網看「上帝視角」噴鼻血歪樓：真好看

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星游嘉欣現年24歲，近年迅速竄升成為當紅小花，參演了《香港愛情故事》、《青春不要臉》、《你好，我的大夫》以及《羅密歐與祝英台》等多部熱門劇集。她在2023年《萬千星輝頒獎典禮》中更獲得了「最具潛質新人」獎，成為5名得獎者之一，未來演藝事業前景備受看好。游嘉欣憑藉她清純甜美的外型和一雙令人羨慕的長腿，深得觀眾和網友的喜愛，人氣居高不下。

▲游嘉欣近日到土耳其旅遊。（圖／翻攝Instagram／kayan_yau）

最近，剛剛完成新劇拍攝工作的游嘉欣飛往土耳其放鬆度假，她對伊斯坦堡的美景稱讚不已，除了享受當地的風景，她也不忘與粉絲分享旅行點滴，接連幾天在IG上曬出多張美照，其中不乏展示她香肩和玉背的照片，讓網友直呼福利滿滿。

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▲游嘉欣吃土耳其冰淇淋。（圖／翻攝Instagram／kayan_yau）

游嘉欣還透露了在當地購買土耳其冰淇淋時的趣事，她說：「終於吃到土耳其冰淇淋，雖然心理準備做好了，但還是被嚇到。」她形容這款雪糕的口感是「人生the best」，不過稍微偏甜，還笑說：「沒想到還可以拉絲，像在吃軟糯的東西，想起來都還想再吃。」

然而，網友們的注意力卻意外集中在她與當地貓咪互動的影片中。影片中，游嘉欣身穿低胸上衣，看到可愛的貓咪時毫不猶豫蹲下來逗貓，朋友幫她拍攝的影片中，無意間營造出「邪惡視角」，她的身材若隱若現，瞬間吸引了大批網友的眼球。有粉絲笑稱：「餵貓真的好好看呀！」

▲游嘉欣餵貓片段引起網友注意。（圖／翻攝Instagram／kayan_yau）