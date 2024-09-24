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真的吵架！《一日三餐》柳海真擅自做這事　車勝元怒：我不幹了

記者吳睿慈／綜合報導

韓綜《一日三餐》的最佳搭檔車勝元跟柳海真回來了！兩人合作近10年，再度攜手錄製《一日三餐Light特別篇》，吵吵鬧鬧卻又默契十足的互動，令人忍不住會心一笑。節目日前首播，兩位冤家再度吵起來，柳海真擅自加料，使得車勝元不開心、丟下湯勺直呼「我不煮了」，場面一度尷尬，所幸柳海真很快圓場，節目繼續順利錄製。

▲▼真的吵架！《一日三餐》柳海真擅自做這事　車勝元怒：我不幹了。（圖／iQIYI國際站提供）

▲羅PD再次推出《一日三餐》系列《一日三餐Light特別篇》。（圖／iQIYI國際站提供）

羅PD再次推出《一日三餐》系列《一日三餐Light特別篇》，強調會以輕盈、輕快的風格拍攝，製作組擬定可攜帶的物品規定，每人只能帶33公斤以內的行李，肉類、水產類每人不得帶超過150公克、雞蛋每人3個、飲料酒類每人2瓶等等，讓車勝元直呼感覺被捉弄了，忍不住當場討價還價。

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▲▼真的吵架！《一日三餐》柳海真擅自做這事　車勝元怒：我不幹了。（圖／iQIYI國際站提供）

▲▼真的吵架！《一日三餐》柳海真擅自做這事　車勝元怒：我不幹了。（圖／iQIYI國際站提供）

▲柳海真在偷加料，車勝元真的生氣表示「我不幹了」。（圖／iQIYI國際站提供）

▲柳海真在辣椒醬湯偷加料，車勝元真的生氣表示「我不幹了」。（圖／iQIYI國際站提供）

出發當天，製作單位還拿出秤重機，車勝元不滿地碎念說：「你們坐擁大樓又準備這些道具卻沒錢買食材嗎？還要我自己帶。」他跟柳海真的行李加起來共90.91公斤嚴重超標，聽到必須支付超重運費後，柳海鎮爽快地丟出自己的信用卡示意要刷卡結帳，車勝元見狀也跟著把自己手上的錶交給羅PD並催促「好了！快點出發了。」最後羅PD決定讓他們挖馬鈴薯販售折抵運費，兩人對諸多規定感到無語的模樣也引發爆笑。

車勝元、柳海真雖認識10年，還是偶爾會有意見不合的時候。柳海真自作主張偷偷在辣椒醬湯裡加進泡菜（正名：辛奇），車勝元氣到說：「我不煮了！」並離開爐灶，氣氛一度尷尬。羅PD對柳海真苦笑說：「所以你要放進去之前，我不是說了有人會因此不開心4天3夜嗎？」柳海真也反省表示，這等於是亂動了別人的作品，是他太過輕率，以後再也不會這樣了，他不停找車勝元碰杯喝米酒，試圖緩和氣氛。

▲▼真的吵架！《一日三餐》柳海真擅自做這事　車勝元怒：我不幹了。（圖／iQIYI國際站提供）

▲柳海真、車勝元喝酒和解。（圖／iQIYI國際站提供）

本季為了彌補孫浩俊空缺，《一日三餐 Light特別篇》第1集就找來深受婆媽歌迷喜愛的「國民歌王」林英雄當嘉賓，讓柳海真笑說：「第一個就請來林英雄的話，之後可能要請到拜登總統級別的才可以了吧！」節目首播後反應熱烈，平均收視達11.4%，瞬間最高收視則達14.2%，每週六在愛奇藝國際站獨家播出。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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柳海真, 一日三餐, 車勝元

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