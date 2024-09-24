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看到必哭！《再見，福寶》10月上映　姜爺爺四川探望：他認得我

記者吳睿慈／台北報導

全球最有名貓熊「福寶」是2016年3月被送到南韓愛寶樂園的兩隻大貓熊愛寶、樂寶所誕下的小孩，牠在2020年時以自然繁殖的方式出生，同時也是韓國首例自然繁殖貓熊，從小就展現可愛淘氣的模樣，因此深受許多民眾的喜愛，甚至有「國民貓熊」的稱號。電影《再見，福寶》紀錄牠從出生到離開韓國的日子，未曾公開的故事將在大銀幕揭曉，10月4日預計在臺上映！

▲▼ 《再見，福寶》10月上映　姜爺爺四川探望：他認得我。（圖／車庫娛樂提供）

▲《再見，福寶》10月4日在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

「福寶」雖是在南韓出生，但根據保護研究協定，以租賃的方式在中國境外生活的大貓熊所產下的貓熊，必須在滿4歲前回到中國，因此福寶在4月已前往中國四川展開新的「熊生」。只是牠的離開，令扶養牠長大的「姜爺爺」姜哲遠、「宋爺爺」宋永寬相當不捨，當時送牠離開的畫面逼哭所有貓熊迷。

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▲▼ 《再見，福寶》10月上映　姜爺爺四川探望：他認得我。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼姜爺爺、宋爺爺細心照顧福寶與其父母。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼ 《再見，福寶》10月上映　姜爺爺四川探望：他認得我。（圖／車庫娛樂提供）

事實上，福寶離開韓國的前一天，「姜爺爺」姜哲遠母親離世，但為了幫助牠能適應新環境，姜哲遠仍依原定計畫一同前往中國，他表示：「在母親去世的前三天，我有跟母親說我要去中國一趟，然而就在出發的前一天母親過世了，這讓我感到很崩潰，但家人們都很體諒我，我才能照原定計畫陪福寶前往中國。」這段幕後過程全都記錄在《再見，福寶》裡。

▲▼ 《再見，福寶》10月上映　姜爺爺四川探望：他認得我。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼姜爺爺後來有去四川探望福寶，福寶還認得他。（圖／車庫娛樂提供）

▲▼ 《再見，福寶》10月上映　姜爺爺四川探望：他認得我。（圖／車庫娛樂提供）

《再見，福寶》中，還記錄了飼養員姜哲遠在7月前往中國四川臥龍神樹坪基地，與福寶時隔92天動人的再會過程。他對此表示：「第一天去看他時，我看到睡了2個小時左右的福寶，福寶後來聽到我喊他時嚇了一跳，還抬起頭看我，我心想原來他認得我啊！隔天和福寶見了30分鐘左右，福寶當時沒進食時，一直在我面前走來走去，還和我對望。我很想跟福寶說：『你果然能適應得很好，我就知道你會表現得很好！』」

對於福寶在中國所展開的新生活，飼養員姜哲遠表示：「我們福寶是個經過一段時間後，就會表現得很好的孩子，我相信現在的他應該已經適應了新環境，將展開他的『第二熊生』。我應該一輩子都不會忘記福寶，他會一直在我的心中。雖然送走了福寶，但其他寶家族還在這，我們會負起飼養員的責任好好照顧他們。」動人鉅獻《再見，福寶》10月4日在臺上映。

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