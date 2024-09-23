許效舜自認「上天派來的郵差」問事幫解惑！　驚人神力逼哭美女記者

記者孟育民／台北報導

已開播13年的三立台灣台《超級夜總會》是全台最大、最接地氣、歷史最悠久的戶外節目，而睽違10年之久後，又再度入圍金鐘獎節目類「入圍綜藝節目主持人獎」，苗可麗又同時入圍戲劇類金鐘《迷你劇集女配角（愛愛內含光）》，可謂雙喜臨門，今（23日）特舉辦入圍茶敘，許效舜與苗可麗親自出席，人在廈門的澎恰恰也海外連線，分享喜悅。先前就有透露過自己有靈異體質的許效舜，記者會現場更展現驚人能力，感知在場記者近況，直接逼哭女記者，在旁的苗可麗疑似也被感染到，當場落淚！





▲《超級夜總會》入圍金鐘獎，澎恰恰海外連線，。（圖／三立提供）

許效舜坦言從小腦袋就歪歪，會接收到各種訊息，有著旁人沒有的天賦，所以決定幫助他人，「我從中秋節開始，老天爺要幫大家一件事「要測字』，不管你從事什麼行業，內心有一個疑惑都可以來找我，我是上天派來的郵差，我只是傳遞訊息，從我的角度，當我知道我有這個功能，我要去行使這個功能，但有時候我看到你有問題，但我不能越舉去講。」他就曾在不知情的情況下，直接點中苗可麗的煩惱，最後讓她在合理的價格買下房子。

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▲許效舜有強烈的感知能力，在現場幫記者解惑。（圖／三立提供）

談到10年後節目又再度入圍，許效舜及苗可麗都難掩興奮，許效舜在得知入圍就想說自己怎麼有這麼多福報，尤其節目給予許多人歡樂時光，許效舜說宗旨就是布施歡樂，這已是自己的責任，而且年輕觀眾不斷增加，他在前幾周接到觀眾的訊息，表示阿嬤是節目忠實觀眾，每次在病榻前放節目給她看，就是她在病床前唯一的笑聲，現在人走了，希望許效舜能錄一段影片，在告別式播給阿嬤看，令他特別感觸。