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前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩逐條回擊加碼曬證據

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星葛曉倩近日向「星女郎」張雨綺和前男友袁巴元開砲，控訴兩人當年背著自己偷情，掀起外界關注。袁巴元雖於21日發聲反駁，但葛曉倩不甘示弱，接著就一一逐條打臉袁巴元的澄清文，更爆料當年還有「小四」。

外送用▲▼前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩加碼證據。（圖／翻攝自微博）

▲葛曉倩（右圖）控訴張雨綺（左圖左）當小三。（圖／翻攝自微博）

袁巴元在21日的聲明中，聲稱自己和葛曉倩在2015年12月已經達成分手協議，對此，葛曉倩質疑他為何又將時間線往前移，並要求他出示證據。對於袁巴元稱忘記馬上簽署分手協議，葛曉倩則反駁說：「忘了馬上簽，然後天天跟我在一起？你怎麼不搬去思南公館，跟我擠一個小屋做什麼？忘了整整6個月？才想起來？」

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袁巴元在澄清文中表示，他已經滿足分手協議中女方所開的條件，然而，葛曉倩明確指出，2016年的分手協議中，並沒有涉及任何金錢，只有2017年5月的法院調解書中有金錢分配，要求袁巴元出示證據。

▲▼前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩加碼證據。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲▼葛曉倩曬照附上時間，證明自己到2016年8月都還與袁巴元在一起。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲▼前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩加碼證據。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲▼前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩加碼證據。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲▼前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩加碼證據。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

至於被袁巴元控公然詆毀張雨綺，葛曉倩則說：「你也知道不能公然侮辱張小姐，還把她婚內出軌跟別人W酒店開房寫出來還接受了媒體採訪說她有狐臭，難以置信現在來裝好人。」

葛曉倩在回應中再次強調，她和袁巴元一直到2016年8月都還在交往，並加碼爆料：「而且你還同時跟閆女士在一起，8月上旬陪張小姐國外過生日，中旬陪閆女士，下旬陪我。」透露還有「小四」存在。

而袁巴元稱當年因為罹患嚴重憂鬱症，控制不住情緒，所以才會不斷詆毀張雨綺。對此，葛曉倩則不屑道：「真正得抑鬱症（憂鬱症）的不該是我嗎？你是施害者，不要用抑鬱症來博同情，我再痛苦都不會說自己抑鬱症。」

葛曉倩在文末指出，袁巴元將留言功能關掉根本是心虛，喊話男方不要空口說白話，凡事講求證據，「自己做了錯事，為了逃避公眾譴責，藉口自己抑鬱症，實際上他這幾年旅遊雪茄沒停過。」而張雨綺至今仍未對風波做出回應。

▲▼前男友劈腿張雨綺「同時有小四」　葛曉倩加碼證據。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

▲葛曉倩回應。（圖／翻攝自微博／葛曉倩Qchan）

【葛曉倩全文】

袁：我和葛曉倩在2015年12月就談好條件分開
——怎麼又把時間線往前移了，證據呢？
袁：的確我忘了馬上簽完給她
——忘了馬上簽，然後天天跟我在一起？你怎麼不搬去思南公館，跟我擠一個小屋做什麼？忘了整整6個月？才想起來？
袁：但協議裡她想要的已經給她
——我要什麼？2016年分手協議裡沒有一毛錢！只有2017年5月的法院調解書有金錢分配
袁：協議的內容葛小姐非常明確寫了想要什麼和不想要什麼
——說話講證據
袁：葛小姐喜歡塗塗改改
——你自己錄音承認了塗改的是你，我改什麼了？
袁：公然侮辱抵毀張小姐，實在難以置信
——你也知道不能公然侮辱張小姐，還把她婚內出軌跟別人W酒店開房寫出來還接受了媒體採訪說她有狐臭，難以置信現在來裝好人，張小姐跟你轉了米？綠帽都能帶得下去了？
袁：我和張小姐是2016年6月偶然認識，並不是有人介紹，8月才正式往來
——謝謝啊，8月還跟我住一起呢，而且你還同時跟閆女士在一起，8月上旬陪張小姐國外過生日，中旬陪閆女士，下旬陪我
袁：到2018年我們離婚2年間，張小姐除了工作就是照顧孩子，非常顧家，完全不存在出軌。
——牛！開始收米洗白對方了
袁：離婚是我的原因，包括離婚後2019年年初我抵毀張小姐，都是因為那時我有重度抑鬱症，我的情緒完全控制不了，那段時間我時常半夜發微博，早上醒來又刪了。到2019年下半年病情好轉後我向張小姐道歉過。其實 張小姐和我的兩年多時間沒過幾天安心的日子。
——真正得抑鬱症的不該是我嗎？你是施害者，不要用抑鬱症來博同情，我再痛苦都不會說自己抑鬱症

心虛的人都是把評論區關掉的，你敢開嗎？不要空口白話來洗，凡事講證據，有一類人，自己做了錯事，為了逃避公眾譴責，藉口自己抑鬱症，實際上他這幾年旅遊雪茄沒停過

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張雨綺, 葛曉倩, 袁巴元

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