草爺偷「男性原味球衣」打手槍被抓包！　滾床巫建和獻男男螢幕初吻

記者蕭采薇／台北報導

外表陽剛的草爺首度飾演同志角色，在影集《今夜一起為愛鼓掌》中，與巫建和大談同志情，成「男男戀」達人。兩位男演員合組CP，驚喜組合成大亮點。更為劇獻出男男螢幕初吻，大讚巫建和帶他入戲，讓他們愛上彼此。

▲巫建和奪草爺男男螢幕初吻。（圖／壹壹影業提供）

草爺談及首次演出男同志，分享當時看到劇本滿納悶劇組怎麼會找上門，不過因角色及影集類型滿有挑戰性，覺得很好玩就決定參演。他笑說：「最神奇的是，在收到劇組邀約幾天前，才跟朋友聊到想不想演同志角色，當時我心想『這輩子不會有人找我演男同』，沒想到話真的不能說死，就收到劇本了！」

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▲巫建和與草爺飾演性格完全相反的情侶。（圖／壹壹影業提供）

非常直男的草爺，為了角色也特別詢問同志朋友喜歡男性的感覺，他說：「朋友一句話就點醒我，重點不是對象是男性或女性，而是『愛』本身。當你愛一個人，眼神是不會騙人的。」

▲外表陽剛的草爺首度飾演同志角色。（圖／壹壹影業提供）

巫建和在劇中飾演Ella陳嘉樺與季芹的圖書館同事，3位好閨蜜曾一起討論「假高潮」，被季芹問男男做愛會假高潮嗎？巫建和熟捻的拿起筷子，狀似撫摸生殖器般的開始呻吟，讓季芹看的目不轉睛、連連叫好。巫建和演出大尺度題材表示：「這個角色比較外放一點，很多小的動作跟巧思因此容易被看見，過去比較少接到這種角色，所以我不會害羞，反而放得更開。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》巫建和再談男男戀。（圖／壹壹影業提供）

在劇中巫建和與草爺飾演性格完全相反的情侶，巫建和擁極大控制慾，讓草爺照著他喜歡的樣子走。草爺則是委曲求全、不停忍讓，只能偷偷做自己喜歡的事。不過，草爺在戲裡有個不被巫建和待見的戀物癖，尤其是男性打完籃球後的「原味球衣」，更讓他性奮，還將別人的衣服偷偷藏起來邊聞、邊打手槍，直到球衣主人找上門來，才東窗事發。

▲草爺戀物癖聞「原味衣」打手槍。（圖／壹壹影業提供）

草爺挑戰演出戀物癖，更脫褲子自慰，他說：「其實滿害羞的，也特別去查了戀物癖的心理狀態，模擬對特定物品產生強烈的生理反應的感覺。」兩人情感受到挑戰，究竟會如何發展，本週日播出見分曉。