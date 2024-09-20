「更生人專業戶」黃鐙輝監獄演講：這裡我很熟啦！　400收容人現場點歌

記者蕭采薇／台北報導

「南港劉德華」黃鐙輝近來參演的新戲《無罪推定》討論度破表，多次詮釋「更生人」角色，這次為了鼓勵收容人追夢，他受雲林第二監獄的邀約前往開講，分享星路歷程。現場約400位收容人反應熱烈，開放問答時大家紛紛點歌，黃鐙輝笑著說：「反正我們也買不到劉德華的票，今天南港劉德華唱給你聽！」

▲黃鐙輝到雲林第二監獄開講，現場還開放點歌。（圖／我在娛樂提供）

黃鐙輝侃侃而談這一路從從「諧星」、「綜藝」的印象，一直到現在蛻變成可以完全投入每個角色，力求突破的金鐘獎男演員。現場也清唱清唱劉德華經典歌曲《冰雨》、《練習》給大家聽，最後還加碼自己的「板凳樂團」主打歌曲《殞落也帶不走我的勇敢》鼓勵大家勇敢追夢。

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從《艋舺》到《無罪推定》，這幾年黃鐙輝多次演出「更生人」角色，今年剛殺青的大愛劇場《九如一家人》，黃鐙輝飾演的楊九如師兄就是因為吸毒入獄，最後出獄後奮發向上，發願要陪伴更生人的感人故事！這幾年因為頻繁進出監獄進行拍攝，號稱「更生人專業戶」當之無愧，演講當天一到現場他就開玩笑說：「這裡我很熟啦！同學們大家好！」引起現場一陣笑聲。

▲黃鐙輝多次演出「更生人」角色，圖為新戲《無罪推定》。（圖／公視台語台提供）

演講中黃鐙輝表示自己從小就熱愛唱歌，為了獎學金高中三年努力考第一名，又考上國立大學進入竹科工作，為了讓自己沒有退路更毅然決定辭去竹科工作，才開始了自己的演藝之路，黃鐙輝感性的與大家分享：「失敗要不放棄才能成為成功之母，如果放棄了就真的是失敗了！」當天參加「雲林滷肉飯節」的曾子余也到場力挺師傅開講，第一次來到監獄的子余分享：「本來心情是很緊張，但師傅的演講真的又好笑又感動，然後我保證我一定會乖乖的喔！」

▲黃鐙輝到雲林第二監獄分享人生故事，曾子余到場力挺師傅。（圖／我在娛樂提供）



由華視與公視台語台聯手打造的2024年「台語律政劇」《無罪推定》收視屢創佳績。本週日9月22日將迎來整部戲的精彩大結局，由黃鐙輝飾演的楊明德被關在監獄裡16年，終於可以走出看守所，看似一片溫暖光明，但要馬上面對陌生的社會，其實真正的挑戰才剛要開始。