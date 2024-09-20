ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「更生人專業戶」黃鐙輝監獄演講：這裡我很熟啦！　400收容人現場點歌

記者蕭采薇／台北報導

「南港劉德華」黃鐙輝近來參演的新戲《無罪推定》討論度破表，多次詮釋「更生人」角色，這次為了鼓勵收容人追夢，他受雲林第二監獄的邀約前往開講，分享星路歷程。現場約400位收容人反應熱烈，開放問答時大家紛紛點歌，黃鐙輝笑著說：「反正我們也買不到劉德華的票，今天南港劉德華唱給你聽！」

▲黃鐙輝到雲第二監獄分享人生故事，曾子余到場力挺師傅。（圖／我在娛樂提供）

▲黃鐙輝到雲林第二監獄開講，現場還開放點歌。（圖／我在娛樂提供）

黃鐙輝侃侃而談這一路從從「諧星」、「綜藝」的印象，一直到現在蛻變成可以完全投入每個角色，力求突破的金鐘獎男演員。現場也清唱清唱劉德華經典歌曲《冰雨》、《練習》給大家聽，最後還加碼自己的「板凳樂團」主打歌曲《殞落也帶不走我的勇敢》鼓勵大家勇敢追夢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從《艋舺》到《無罪推定》，這幾年黃鐙輝多次演出「更生人」角色，今年剛殺青的大愛劇場《九如一家人》，黃鐙輝飾演的楊九如師兄就是因為吸毒入獄，最後出獄後奮發向上，發願要陪伴更生人的感人故事！這幾年因為頻繁進出監獄進行拍攝，號稱「更生人專業戶」當之無愧，演講當天一到現場他就開玩笑說：「這裡我很熟啦！同學們大家好！」引起現場一陣笑聲。

▲黃鐙輝多次演出「更生人」角色，圖為新戲《無罪推定》。（圖／公視台語台提供）

▲黃鐙輝多次演出「更生人」角色，圖為新戲《無罪推定》。（圖／公視台語台提供）

演講中黃鐙輝表示自己從小就熱愛唱歌，為了獎學金高中三年努力考第一名，又考上國立大學進入竹科工作，為了讓自己沒有退路更毅然決定辭去竹科工作，才開始了自己的演藝之路，黃鐙輝感性的與大家分享：「失敗要不放棄才能成為成功之母，如果放棄了就真的是失敗了！」當天參加「雲林滷肉飯節」的曾子余也到場力挺師傅開講，第一次來到監獄的子余分享：「本來心情是很緊張，但師傅的演講真的又好笑又感動，然後我保證我一定會乖乖的喔！」

▲黃鐙輝到雲第二監獄分享人生故事，曾子余到場力挺師傅。（圖／我在娛樂提供）

▲黃鐙輝到雲林第二監獄分享人生故事，曾子余到場力挺師傅。（圖／我在娛樂提供）

由華視與公視台語台聯手打造的2024年「台語律政劇」《無罪推定》收視屢創佳績。本週日9月22日將迎來整部戲的精彩大結局，由黃鐙輝飾演的楊明德被關在監獄裡16年，終於可以走出看守所，看似一片溫暖光明，但要馬上面對陌生的社會，其實真正的挑戰才剛要開始。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

推薦閱讀

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

壯壯妹妹頭消失激似IU！　「解放水蛇腰」真實身材全被拍

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

奎丁接業配被要求「講下流台詞」　傻眼轟廠商物化女性：當我賣X的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郭書瑤禮服「只有三塊布」辣翻！大片肉色露出　網噴鼻血：太猛

紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

快訊／剛爆再婚！　黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了

林千又與富商前男友互毆！扯髮VS.踹凹車門　調解破局2人都起訴

葉珂被爆懷孕養胎中！　黃曉明赴朋友聚會狂加菜「我家孕婦要吃」

劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光

五月天中職演出「傳禁拍照惹怒球迷」　阿信深夜發聲：做不好儘量罵

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張軒睿回憶遭温貞菱奪初吻！　「排球賽結情緣」同事關係生變　
  2. 出道40年首入圍金鐘　王彩樺禮服「要開到肚臍」
  3. 曾差點能參加奧運　吳霏參加《全明星》、《聲林》卻認「很崩潰」
  4. 「更生人專業戶」黃鐙輝監獄演講：這裡我很熟啦！　400收容人現場點歌
  5. 謝祖武不跟兒子走星光　談謝展榮表現只給61分
  6. 凱蒂佩芮「滿月求桃花」超靈！　剛列完條件就遇上奧蘭多布魯：全都符合
  7. 劉芒消失9個月結婚了！「大咖YouTuber們都在場」峇里島夢幻婚禮曝光
  8. 陳美鳳領軍　曾國城巴鈺主持「愛不止息」晚會募款千萬
  9. 女神要來了！凱莉米洛明年3月高雄開唱　大家長說話：勢必華麗精彩
  10. 金鐘準迷你視帝娶回10年女友！　李銘忠曬合照：未來不再是一個人

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366