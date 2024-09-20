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紀卜心道歉了！逛街「大動作拉衣領看價錢」3度遭炎上 首回應13字

記者潘慧中／綜合報導

擁有96萬粉絲的KOL紀卜心日前因手搖飲店的乳源標示問題引發爭議，事後又因回應網友「你是文盲」一句話繼續挨轟，直到7月底正式發文致歉，風波才告一段落。未料，最近因為逛街時拉衣領看價格的舉動，三度遭炎上，讓她只好在19日現身道歉了。

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲紀卜心19日在留言區道歉。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

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有網友19日在紀卜心業配香氛品牌的貼文下，留言詢問最近引起的另一項爭議，「所以衣服最好有買下來嗎？沒人想買領口鬆鬆的衣服。」事隔1小時，本尊真的被釣出來回應，「抱歉以後會注意。」

▲紀卜心拉衣服領口看價錢的舉動被炎上。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

紀卜心在留言區進一步解釋，當時拉下衣領查看價錢的舉動，真的不是故意的。但對於網友好奇「衣服最後有買下來嗎」一事，她並沒有正面回應。

事實上關於飲料店引發的風波，紀卜心日前已解釋，首次發布了「衛生局來稽查後回覆我們並無違規事宜」的聲明後，才了解大眾在意的是菜單標示不清，後續才二度發聲明。

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲▼紀卜心人紅是非多。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

但儘管坦承疏忽，仍有很多消費者不接受，紀卜心之後才會決定發小吳的道歉影片以及她的文字聲明，「菜單行銷上雖然沒有參與到，但文字標示不清造成誤會，身為產品推廣人，我跟小吳要負更多責任，所以我們承認我們的疏忽以及承諾會改進。」

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