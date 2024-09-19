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洪佩瑜宣布「新專輯卡關」　親揭原因：團隊很難搞

記者蔡琛儀／台北報導

金曲新人洪佩瑜10月16日在高雄衛武營演唱會秒殺後，宣布將於10月19日於台北華山Legacy、11月3日在台中Legacy加碼開唱，不過她曾透露正籌備新專輯，眼見年底即將到來卻遲遲未有好消息，反而是先宣布演唱會，好奇是否卡關？洪佩瑜開玩笑說：「當作做專輯半途的放風時間，也怕專輯等太久，大家又忘了我，所以就想說，用這幾場演出，提醒大家我還在，哈哈。」

▲▼洪佩瑜宣布台北、台中開唱。（圖／何樂音樂提供）

▲洪佩瑜宣布新專輯卡關。（圖／何樂音樂提供）

外界好奇新專輯為何卡關？洪佩瑜回應：「因為我們團隊每個都是大魔王等級的難搞，一首歌要通過層層關卡，有時覺得不錯去試唱了，又覺得沒那麼適合，有時候一開始被捨棄擺在一邊的，突然某天大家又想起它來，重新愛上，但這種很虐的過程我很享受，心裡是否也有一點捨不得結束它，於是就變得更慢，哈哈。」

關於這次表演的內容想像，洪佩瑜決定獻出滿滿私房愛歌，要帶歌迷穿越時空，歌單從80年代初到2024年，足足橫跨45年，她這麼形容：「現在這個階段像是一個過度的區間，想要打亂一切，亂拚貼看看，體驗跟感受不一樣的可能性，所以這個演出會有自己的作品也有不同的cover，但都希望可以跟他們原本的模樣長不一樣。想找一下這個階段的在乎是什麼，然後就可以往下一個作品好好前進。」

▲▼洪佩瑜宣布台北、台中開唱。（圖／何樂音樂提供）

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▲▼洪佩瑜今年在東京、新加坡、香港，北京，上海，廣州，福州等地巡迴演出。（圖／何樂音樂提供）

▲▼洪佩瑜宣布台北、台中開唱。（圖／何樂音樂提供）

洪佩瑜今年在東京、新加坡、香港，北京，上海，廣州，福州等地巡迴演出，她回憶日本場因為講日文會遲疑、斷斷續續而覺得很害羞，可是觀眾又會讓她覺得有在認真聽她說話，「我被好好的接受了，我知道我們一起很享受這個時刻。」廣州場粉絲則相對強烈，直接表達出他們的想法，例如開演延遲，他們會直呼：「洪佩瑜上班啦！別再偷懶！上班！」安可就說：「加班啦！加班！」她笑說：「我有被他們的熱情就是震懾到，所以一直退後，沒有站在光圈裡面。」

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