女神卡卡談「雌雄同體」假新聞　不認為自己是受害者

大家還記得,女神卡卡(Lady Gaga)當年出道不久,曾被謠傳根本就是個「男人」,乃至於「雌雄同體」的八卦嗎?多年來她根本懶得回應,但最近她在接受關於假新聞的議題訪談時,直球對決回應,「我不認為自己是這類假新聞的受害者。」

其實早在2011年接受CNN的訪問時,女神卡卡曾對這個「雌雄同體」的八卦傳聞發過脾氣,「為什麼我要浪費時間解釋、發新聞稿澄清究竟有沒有男性生殖器?我的粉絲才不在乎這些,我也是。」所以現在這個話題又被拿出來討論,大家都想知道,究竟是哪位膽子這麼大啊?!

結果是Netflix節目《明日有解:比爾蓋茲的未來對策》 (What's Next? The Future with Bill Gates),針對假新聞氾濫的議題,讓主持人比爾蓋茲本人與女神卡卡對談,再次提到了這個傳聞。「當我20來歲的時候,曾經有謠言指出我其實是男的。當時我花很多時間到處旅行打歌,但每當我接受採訪時,大家都沒辦法忘記網路上看到的P圖,就拿來問我,『有謠言說你是個男的。你有話要說嗎?』」女神卡卡說,她從來不打算回答這個問題,「因為我覺得不是這則假新聞的受害者。」

她解釋,「我會想到,如果有其他也是被別人這樣無端指控的年輕人,覺得像我這樣的公眾人物,會對這問題感到羞愧嗎?我曾出面糾正過那些破壞他人福祉或最佳利益的謠言,在當下那種情況下,我嘗試以另外一種發人深省又能打破謠言的方式面對,我嘗試把這些錯誤訊息創造出另外一種不攻自破的節點。」女神卡卡說,她打從20來歲起就很習慣各種關於她的不實謠言,「身為一個演藝人員,我覺得這有點好笑。」

不過女神卡卡也不是什麼謠言都當作耳邊風,2019年跟布萊德利庫柏(Bradley Cooper)一起在奧斯卡頒獎典禮演唱《一個巨星的誕生時》的主題歌曲〈Shallow〉時,因為效果超級好,讓這首歌竟然在發行近5個月後,衝上了告示牌榜首,大家也都一口咬定他們兩個人有偷偷來電。對此女神卡卡在受訪時翻了一個白眼,表示登台演出的效果那麼好,是因為花了一個星期在排練,包括攝影機的鏡頭如何移動、觀眾席上要不要打光等細節,都是精心策劃過的,「當你演唱情歌時,就是要讓人覺得有愛呀!」所以大家真的不要什麼在網路看到什麼,都照單全收啊。



