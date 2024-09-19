女神卡卡談「雌雄同體」假新聞　不認為自己是受害者

圖文／鏡週刊

大家還記得，女神卡卡（Lady Gaga）當年出道不久，曾被謠傳根本就是個「男人」，乃至於「雌雄同體」的八卦嗎？多年來她根本懶得回應，但最近她在接受關於假新聞的議題訪談時，直球對決回應，「我不認為自己是這類假新聞的受害者。」

其實早在2011年接受CNN的訪問時，女神卡卡曾對這個「雌雄同體」的八卦傳聞發過脾氣，「為什麼我要浪費時間解釋、發新聞稿澄清究竟有沒有男性生殖器？我的粉絲才不在乎這些，我也是。」所以現在這個話題又被拿出來討論，大家都想知道，究竟是哪位膽子這麼大啊？！

結果是Netflix節目《明日有解：比爾蓋茲的未來對策》 （What's Next? The Future with Bill Gates），針對假新聞氾濫的議題，讓主持人比爾蓋茲本人與女神卡卡對談，再次提到了這個傳聞。「當我20來歲的時候，曾經有謠言指出我其實是男的。當時我花很多時間到處旅行打歌，但每當我接受採訪時，大家都沒辦法忘記網路上看到的P圖，就拿來問我，『有謠言說你是個男的。你有話要說嗎？』」女神卡卡說，她從來不打算回答這個問題，「因為我覺得不是這則假新聞的受害者。」

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她解釋，「我會想到，如果有其他也是被別人這樣無端指控的年輕人，覺得像我這樣的公眾人物，會對這問題感到羞愧嗎？我曾出面糾正過那些破壞他人福祉或最佳利益的謠言，在當下那種情況下，我嘗試以另外一種發人深省又能打破謠言的方式面對，我嘗試把這些錯誤訊息創造出另外一種不攻自破的節點。」女神卡卡說，她打從20來歲起就很習慣各種關於她的不實謠言，「身為一個演藝人員，我覺得這有點好笑。」

不過女神卡卡也不是什麼謠言都當作耳邊風，2019年跟布萊德利庫柏（Bradley Cooper）一起在奧斯卡頒獎典禮演唱《一個巨星的誕生時》的主題歌曲〈Shallow〉時，因為效果超級好，讓這首歌竟然在發行近5個月後，衝上了告示牌榜首，大家也都一口咬定他們兩個人有偷偷來電。對此女神卡卡在受訪時翻了一個白眼，表示登台演出的效果那麼好，是因為花了一個星期在排練，包括攝影機的鏡頭如何移動、觀眾席上要不要打光等細節，都是精心策劃過的，「當你演唱情歌時，就是要讓人覺得有愛呀！」所以大家真的不要什麼在網路看到什麼，都照單全收啊。



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