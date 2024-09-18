記者蔡琛儀／台北報導

23歲新銳創作歌手王ADEN推出新歌〈雙重人格〉，創作靈感來自於王ADEN在一些場合認識女生並交換聯絡方式，但卻被「已讀不回」而產生自我懷疑。今年退伍後，王ADEN積極學習舞蹈，並推出新歌〈雙重人格〉，首度有女主角參演MV，但他卻搞笑將自己在MV內靈活的wave比喻成「扭動蟯蟲」。

▲▼王ADEN在〈雙重人格〉的舞蹈戲稱像蟯蟲。（圖／愛騰音樂提供）

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他透過這首歌表達在追求的過程中，接收到另一方忽冷忽熱的態度下，又想努力保持真實自我的掙扎心境。他也透露自己在愛情中都是直球對決的，不喜歡讓自己陷入患得患失的「雙重人格」。而他的避免撇步是「先抽離自己，不要被對方影響，回到一個人自我進步的狀態」，但也坦言自己退伍後最大的成長與進化是「已經不太會正式去追女生了」，全心專注在音樂事業衝刺。

王ADEN過去以〈想了妳六次〉、〈妳是我寶貝ㄟ〉在YouTube上的點閱率已破千萬，並獲得第35屆金曲獎最佳新人入圍肯定。

▲王ADEN推出新歌〈雙重人格〉。（圖／愛騰音樂提供）

他透露這次合舞總長雖不到1分鐘，但除了排練的4堂課外，每天都在家裡積極練舞，將舞步內化到表情也能游刃有餘，他笑說現在只要有空檔就是去上舞蹈課，或是上網找影片學習喜歡的舞風，練到腳踝莫名其妙會開始發出聲音，「也告訴我未來在跳舞的時候要更著重在自己的身體狀況，畢竟是要跳很久的！」。此外，王ADEN也宣佈將舉辦個人首場專場演唱會，分別在11月2日Legacy Taipei、12月14日高雄後台Backstage Live舉辦，門票將於9月21日開賣，詳洽KKTIX、全家FamiPort啟售。