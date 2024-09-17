網紅儒妹「突然變美」遭疑整形！釣出本人回應　儒哥吐槽：都很醜

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber儒哥的頻道擁有125萬訂閱，頻道內容相當多元，靠著搞笑風格及惡整妹妹的影片走紅，深受粉絲喜愛。近日有網友發文曬出他妹妹「儒妹」早期的照片以及近況照做對比，懷疑儒妹整形，沒想到竟真的釣出了儒妹本人以及儒哥相繼回覆。

▲儒妹與儒哥感情相當好，經常互整。（圖／翻攝自儒哥Instagram）

一名網友在Threads上曬出儒妹早期的照片以及最近的近況照，好奇為何儒妹「從某部影片開始就變很漂亮」，但又說不出差在哪裡，因此想詢問長期關注的粉絲，有沒有看出是修容還是小整形，不久後竟釣出儒妹親自回覆，她開頭先感謝網友們的關心，並表示「我覺得沒關係，因為不管今天盡力做得多好，都會有人想用其他方式來攻擊些什麼。」

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▲儒妹、儒哥回應。（圖／翻攝自Threads）

儒妹接著說「很多人都是這樣默默承受，只是他們沒有把真實想法表露出來而已」，她表示自己一直遵從「不害人、不假掰、不當鍵盤俠、學習看人好的那面」為原則，只想當個好人，並告訴粉絲「我一直都是你們心裡的那個儒妹」，沒有正面回答整形問題，但可以看出是在對部分攻擊她的酸民做出回擊。而一向愛整妹妹的儒哥也沒放過這次機會，留言「在我眼裡都很醜」。

▲儒妹早期與近期照片對比。（圖／翻攝自儒妹Instagram、Threads）