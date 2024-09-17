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張惠妹大巨蛋開唱「票價變貴」！網提2原因掀議　高雄場最便宜

記者田暐瑋／綜合報導

張惠妹將於年底在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，票價自5880到1280元不等，不過大巨蛋容納人數多，票價卻未較便宜，是否是場租費用較高等等問題，引發網友討論。

有網友在Threads上討論張惠妹大巨蛋演唱會的票價，拿出2023年「ASMR」世界巡迴演唱會中，小巨蛋設立「內耳區」的超高票價5800元，雖然只有200個名額，但主打跟阿妹一樣有在舞台上表演的視聽體驗，而今年在大巨蛋的演出，最高票價微調至5880元，雖然較前次只高出80元，但並未提供類似的特殊體驗。

▲▼ 張惠妹 。（圖／聲動娛樂提供）

▲張惠妹。（圖／聲動娛樂提供）

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對於高雄的「ASMR」演唱會，去年的票價相較於台北顯得更為親民，其中最高票價為4800元，另外在前2年的演出中，最便宜的門票僅需800元，顯著低於今年大巨蛋最低的1280元。有網友認為，這可能關乎大巨蛋與小巨蛋之間的租金成本差異，及大巨蛋無上限的收益抽成問題。

▲張惠妹票價掀議論。（圖／翻攝自Threads）

▲張惠妹票價掀議論。（圖／翻攝自Threads）

此外，與國際藝人相比，即將於明年情人節在高雄世運主場館開唱的魔力紅，票價最高亦為5800元，最低則為2300元，也有人認為，對比經常開出超越5800元價位的韓星，張惠妹的票價相對平價，直言：「妹神值得這票價！」

▲張惠妹票價掀議論。（圖／翻攝自Threads）

▲張惠妹票價掀議論。（圖／翻攝自Threads）

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