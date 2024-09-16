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丹妮婊姐挨餓減肥搞壞身體　酸民批「怪誰」本人回擊：眼瞎耳聾？

記者劉宛欣／綜合報導

部落客出身的網紅丹妮婊姐直率幽默的風格深受廣大粉絲喜愛，近日她拍攝影片坦承自己在去年開始暴肥9公斤，向來注重外表的她相當崩潰，直到就醫才發現是因為近20年持續用挨餓的方式減重，導致身體代謝受損嚴重，所幸在經過治療後，目前已經漸漸恢復健康，不料正向的影片依舊引來酸民攻擊，讓她為此特別發Instagram限時動態，反擊「到底生活多悲慘？」

▲丹妮婊姐回嗆網友。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

▲丹妮婊姐花了一年的時間治療身體。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

婊姐16日在Instagram限時動態，曬出了網友在她YT影片下方的留言，該則留言寫著「已經一堆文章說餓瘦不健康、餓瘦的壞處，自己偏不聽，怪誰？」接著還批評她拍片影響力有限，因為影片中一樣在強調身形對女性的重要，會導致沒毅力運動飲時控制的人還是只會選擇少吃，語氣相當不友善。

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▲丹妮婊姐回嗆網友。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

▲丹妮婊姐回嗆網友。（圖／翻攝自丹妮婊姐Instagram）

對此，婊姐直接在該則留言底下回覆「我影片說怪我自己啊，你怎麼跟我一樣眼睛都瞎了？我網路文章沒看到，你影片文字沒看到」，更諷刺對方「我們一起去盲人重建院，我還有聲音耶，你還要看耳聾的哦」，另外，婊姐還在限時動態文字寫下「到底生活要多悲慘，才能留下這麼仇恨的文字啊？」對網友的反應感到相當疑惑。

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