陳曉東初體驗貨櫃市集 狂嗑美食KID傻眼：好Real

娛樂中心／綜合報導

本週的《星光雲！RUN新聞》由畇二代班主持，與KID一起帶著大來賓陳曉東來到霞海城隍廟祈福演唱會一切順利，並到大稻埕貨櫃市集吃美食，過程中竟還傳來陣陣陳曉東的經典作品，精彩內容將在9月17日下午5點播出，記得準時收看！

▲▼陳曉東到《星光雲！RUN新聞》宣傳《心有獨鍾30週年》演唱會，KID和畇二帶他到霞海城隍廟以及大稻埕貨櫃市集。(圖／ETtoday)

陳曉東將在9月28日首次攻蛋舉辦《心有獨鍾30週年》演唱會，特別來到《RUN新聞》宣傳，為了祈求一切順利，KID和畇二帶著陳曉東來到霞海城隍廟祈福拜拜，接著來到大稻埕的貨櫃市集看美景吃美食，陳曉東表示這兩個地方他都沒來過，非常感謝兩位主持人的介紹。而在過程中，陳曉東面對美食來者不拒，更大口大口的吃著，讓KID直呼「你好Real！」，吃著美食的同時，還聽見駐唱歌手唱著陳曉東的經典歌曲，KID藉機詢問是否有陳曉東老婆禁唱的歌曲，陳曉東表示「沒有老婆禁唱的，只有她沒聽過的」，更爆料「有親吻的MV她可能也沒看過」，逗得KID和畇二哈哈大笑。

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《星光雲！RUN新聞》節目將在9月17日下午5點直播，屆時在《ETtoday星光雲》、《播吧》、《ETtoday星光雲粉絲團》還有《星光雲APP》同步播出，千萬不要錯過了哦。