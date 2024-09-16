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子瑜坦承「人生最大失誤」！節目分享「他」給安慰

▲▼ 。（圖／翻攝IG）

▲子瑜坦承「人生最大失誤」！節目分享「他」給安慰 。（圖／翻攝IG）

記者王威智／綜合報導

金在中即將於21日在新北市工商展覽中心開唱的韓國歌手，最近邀請了韓國女團TWICE的成員子瑜參與他的YouTube節目「在朋友」。節目中，兩人一同跳起子瑜的新歌「Run away」，展現了他們的默契與才華。

在節目中，子瑜向金在中坦言，她的「人生中最大失誤」發生在剛出道時的一次綜藝節目中。當時，她在節目「回頭看我」中，因為口誤，把「很開心」說成了「很厭煩」，這段糗事讓她至今仍然感到尷尬。

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子瑜回憶起那次的綜藝節目，當時是她在2016年第一次單獨上節目，身邊的救兵只有JYP娛樂的師兄王嘉爾。當主持人問及她對錄影的感想時，子瑜認真地回答說：「今天學到了很多韓國文化，前輩們也對我很照顧，非常感謝，今天真的很厭煩。」

雖然子瑜在說出「很厭煩」這句話後立刻發現自己說錯了，但這段尷尬的經歷仍然讓她將其視為自己的黑歷史。金在中聽後，溫暖地安慰子瑜，說當時她的韓文還不夠流利，口誤是可以理解的。

現在的子瑜已經能在節目中表現得游刃有餘，她的無厘頭接話，常常製造出不少綜藝效果。這讓原本擔心她可能偏冷的金在中大讚子瑜，他說：「妳就是娛樂公司最喜歡的那種藝人類型。」這段經歷也讓觀眾看到了子瑜的成長，以及她在節目中的風趣表現。

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TWICE, 子瑜, 金在中, 綜藝, 出道

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