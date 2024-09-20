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大咖金秀賢在Disney+！惡女朴信惠、金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折

記者吳睿慈／綜合報導

信任而觀看的OTT平台Disney+，自推出《MOVING異能》創下高觀看並囊括南韓頒獎典禮各大獎後，持續推出優質好劇，好評、關注度持續往上飆。平台今年也持續深耕韓劇影視內容 ，許光漢結合南韓多位大咖合演的戲劇《無路可走：輪盤賭》與車勝元、金宣虎的《暴君》，下半年還有朱智勛與朴寶英《照明商店》、金泰梨《正年》、池昌旭《江南B-Side》、以及2025年重磅推出金憓秀《揭密最前線》、金秀賢《山寨人生》等，另外橫掃今年艾美獎多項重要獎項的超夯美劇《大熊餐廳》、《幕府將軍》以及超火熱話題的《The First Slam Dunk灌籃高手》都在Disney+隨時可看！近日Disney+官方還回饋觀眾，推出限時超燒高級版年訂閱優惠方案，一天不到5元，現在訂閱超級划算！

▲▼大咖都在Disney+！朴信惠「惡女」回歸、許光漢進軍韓劇　現訂閱下殺5折。（圖／Disney+提供）

▲《來自地獄的法官》由朴信惠化身「惡女」回歸。（圖／Disney+提供）

還有女神朴信惠再度回歸，她這次化身為「惡女」飾演《來自地獄的法官》，擁有耀眼的美貌、出眾的腦力，但真實身份其實是來自地獄的「惡魔」，為了把人渣送入監牢，因而來到人間。

朴信惠展現與以往甜美性格不同的樣貌，預告片裡，她惡狠狠地警告「活得善良點，否則會下地獄」，面對犯人露出一抹邪笑，拿起棒球棍動私刑，把人打到求饒，戲劇預計在9月21日上架Disney+，未開播就已經引起粉絲相當期待。

▲▼大咖都在Disney+！朴信惠「惡女」回歸、許光漢進軍韓劇　現訂閱下殺5折。（圖／Disney+提供）

▲《與神同行》金東旭婚後首部作品《首爾破笑組》在Disney+熱播中。（圖／Disney+提供）

Disney+原創劇集《首爾破笑組》是《與神同行》金東旭婚後首部作品，與以往的刑警劇不同，本劇沒有沈重的步調、血腥的兇殺畫面，以詼諧辦案的模式貼近觀眾，劇中朴智煥、徐賢宇皆是擅長喜劇的演員，兩人一搭一唱彷彿唱雙簧，看得捧腹大笑。

《首爾破笑組》由情境喜劇界傳奇《不可阻擋的High Kick！》系列的編劇李英哲與《馬鈴薯星2013QR3》的編劇李光在聯合創作劇本，戲劇節奏輕鬆又容易入手，但依舊有燒腦劇情，中秋宅家追劇最佳片單。

▲▼許光漢首度進軍韓劇都在Disney+。（圖／Disney+提供）

▲許光漢首度進軍韓劇都在Disney+。（圖／Disney+提供）

▲▼大咖都在Disney+！朴信惠「惡女」回歸、許光漢進軍韓劇　現訂閱下殺5折。（圖／Disney+提供）

Disney+打造的《無路可走：輪盤賭》既是「國民男神」許光漢首次進軍韓劇，還找來趙震雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙及金聖喆主演，上演最刺激的懸賞金追逐案，只要刺殺罪犯成功就能拿到200億，誰是善、誰是惡，遊走在道德邊緣的戲劇內容，掀起熱烈討論度。

▲▼大咖都在Disney+！朴信惠「惡女」回歸、許光漢進軍韓劇　現訂閱下殺5折。（圖／Disney+提供）

▲▼《暴君》沿用《魔女》世界觀，由金宣虎、車勝元領銜主演。（圖／Disney+提供）

▲▼大咖都在Disney+！朴信惠「惡女」回歸、許光漢進軍韓劇　現訂閱下殺5折。（圖／Disney+提供）

《暴君》由車勝元、金宣虎領銜主演，導演朴勳政採用與電影《魔女》相同世界觀，講述透過改造身體來展現超人能力的「暴君計畫」，最後一個樣本卻在運送事故中消失⋯⋯，本劇擁有劇迷最愛的血腥、打鬥重口味畫面，原預計拍成電影，但因導演想把故事交代得更清楚，因此拍成4集戲劇，每集都擁有電影般高品質。

精彩片單看不完，Disney+還驚喜祭出高級年費方案「快閃限時優惠」，價格下殺近5折，只要1680元即刻暢享一整年的精彩內容，等於一個月只需要140元，手刀訂閱即現省台幣1600元，即日起至9月28日下午2時59分止，消費者可以用每天不到5元的優惠價格，輕鬆享受Disney+所有超熱門強檔《The First Slam Dunk灌籃高手》、《幕府將軍》、《腦筋急轉彎2》、《⼤熊餐廳》以及即將登場的話題影視內容，最優惠的價格讓你一整年追劇追不完！

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