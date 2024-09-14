國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍！笑認：沒想到在馬爾地夫會被狗仔拍

記者潘慧中／綜合報導
「國光女神」梁云菲（Nana）2022年5月認愛圈外男友小銨，不時會在社群網站分享愛情生活。沒想到，最近在飯店房間陽台被拍下一組濕吻照，讓她忍不住笑說：「沒想到在馬爾地夫會有被狗仔拍的問題。」
▲梁云菲在房間陽台濕吻男友。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）
照片中，可以看到梁云菲放下一頭及腰長髮，臉上沒有過濃的妝容，身穿淺綠色服裝，展現素雅的一面；男友小銨則是裸上身，單穿一件淺藍色短褲。
▲梁云菲在馬爾地夫放閃男友。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）
梁云菲與男友小銨在房間陽台擁抱著彼此，磨鼻、親吻的畫面全被拍了下來，「好好活著，好好接吻，好好在愛的當下感受愛」，稱讚好友拍出了戀愛氛圍感。
▲▼梁云菲和男友反拍「狗仔」友人。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）
而這組放閃照其實是好友拍攝的，男友小銨還反拍在飯店外面的友人，梁云菲則開玩笑稱好友是狗仔，「這隻狗仔未來必定一片光明，如同我們的愛情。」
梁云菲IG全文：
沒想到在馬爾地夫會有被狗仔拍的問題。
但倒是拍出了戀愛氛圍感。
這隻狗仔未來必定一片光明，
如同我們的愛情。
#好好活著 #好好接吻 #好好在愛的當下感受愛
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