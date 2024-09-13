《猛毒最終章》最強神秘反派真面目曝光！　預告藏驚喜彩蛋

記者蕭采薇／綜合報導

《猛毒最終章：最後一舞》最新預告日前曝光，湯姆哈迪回歸史詩級最後一戰，再度扮演漫威宇宙最多變和複雜的超級英雄，艾迪與猛毒將在三部曲的最終章走上逃亡之路，遭遇母星與人類的雙重夾擊，這對最強搭檔必須做出令人心痛的抉擇，為兩人這些年來的冒險之旅畫下句點。

▲《猛毒最終章：最後一舞》。（圖／索尼提供）

對於系列電影的大結局，湯姆哈迪在訪談中提到：「這是最後一次了，我們毫無保留就為了留下最震撼的結局，這絕對是全壘打等級的最終章。我真的很享受這一路走來的旅程，在這難得的史詩鉅片中扮演一角。」



除了湯姆哈迪的回歸之外，飾演墨里根警探的史蒂芬葛拉翰也出現在最新的預告片中，在這集中扮演更關鍵的角色，令人期待他會有如何驚人的發展。除了首支預告片已經出現過的龐大外星生物，這次最讓網友興奮的莫過於最強反派努爾的曝光，雖然這位擁有白色長髮的神祕敵人一閃而過，但是作為猛毒與共生體的創造者，他所帶來的巨大威脅將令所有人感到絕望。

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除此之外，這次預告中「猛毒魚」的現身也讓網友們陷入瘋狂，加上上次亮相的帥氣猛毒馬，大家紛紛討論預測還會有什麼動物在正片中出現，猛毒大軍的真面目讓影迷相當期待。《猛毒最終章：最後一舞》將於10月23日搶先全美上映。