ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《猛毒最終章》最強神秘反派真面目曝光！　預告藏驚喜彩蛋

記者蕭采薇／綜合報導

《猛毒最終章：最後一舞》最新預告日前曝光，湯姆哈迪回歸史詩級最後一戰，再度扮演漫威宇宙最多變和複雜的超級英雄，艾迪與猛毒將在三部曲的最終章走上逃亡之路，遭遇母星與人類的雙重夾擊，這對最強搭檔必須做出令人心痛的抉擇，為兩人這些年來的冒險之旅畫下句點。

▲《猛毒最終章：最後一舞》。（圖／索尼提供）

▲《猛毒最終章：最後一舞》。（圖／索尼提供）

對於系列電影的大結局，湯姆哈迪在訪談中提到：「這是最後一次了，我們毫無保留就為了留下最震撼的結局，這絕對是全壘打等級的最終章。我真的很享受這一路走來的旅程，在這難得的史詩鉅片中扮演一角。」
 
除了湯姆哈迪的回歸之外，飾演墨里根警探的史蒂芬葛拉翰也出現在最新的預告片中，在這集中扮演更關鍵的角色，令人期待他會有如何驚人的發展。除了首支預告片已經出現過的龐大外星生物，這次最讓網友興奮的莫過於最強反派努爾的曝光，雖然這位擁有白色長髮的神祕敵人一閃而過，但是作為猛毒與共生體的創造者，他所帶來的巨大威脅將令所有人感到絕望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，這次預告中「猛毒魚」的現身也讓網友們陷入瘋狂，加上上次亮相的帥氣猛毒馬，大家紛紛討論預測還會有什麼動物在正片中出現，猛毒大軍的真面目讓影迷相當期待。《猛毒最終章：最後一舞》將於10月23日搶先全美上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

吳謹言小2歲尪是誰？洪堯「曾手滑放閃親密照」　擁3領域經歷

《太陽後裔》女星捷運站突暈倒　路人認出她「緊急蓋住臉」叫救護車

《太陽後裔》女星捷運站突暈倒　路人認出她「緊急蓋住臉」叫救護車

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／《延禧攻略》定情！　吳謹言喜嫁洪堯「今天領證」

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友！「曾是一日情侶」本尊發聲否認：抱歉

吳謹言「腹部隆起」影片流出！　上升期官宣結婚引瘋猜：藏不住了

火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

閔熙珍不復任就解約？業界爆NewJeans「違約金125億」　僅1可能付得起

吳姍儒生二寶只花3分鐘！出發前先做妝髮「沒人看出我用力自然產」

吳謹言剛因《墨雨》翻紅官宣閃婚！　陸網心碎：我的CP駕崩了

六月17年前比基尼辣照出土！自豪「完全純天然」：我也年輕過

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

猛毒最終章：最後一舞, 猛毒, 湯姆哈迪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「國光女神」曬16歲女兒熱舞片　吐家庭傷痛：我做得很好了
  2. 白安跨界當作家、主持人　又受邀金鼎獎開唱！
  3. 周湯豪小巨蛋4分鐘被搶光！　被問嘉賓超直率回應：not for you
  4. 鳳梨再入珠18顆「總算完成里程碑」！　公開兩個月成果照：腫歪歪
  5. 祈錦鈅出寫真書 邊走邊拍解放火辣身材
  6. 最強岳母萁媽跟法令紋分手　業績暴增出現追求者　黃鐙輝說話了
  7. 小A辣被私訊「屁股假體拿掉吧」　高EQ回應：在台灣確實非主流
  8. 動力火車不急唱大巨蛋　逗趣喊話張惠妹「想當嘉賓」
  9. 《猛毒最終章》最強神秘反派真面目曝光！　預告藏驚喜彩蛋
  10. 大久保麻梨子哭了！　「父母秘密登台獻花」驚喜來自寵妻台灣尪

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366