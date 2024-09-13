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棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

記者蕭采薇／台北報導

近來ENERGY回歸，掀起一股男團懷舊風潮，不少人也敲碗「棒棒堂」有機會再次重組，六位成員也即將在9月底開拍實境節目。王子（邱勝翊）13日出席OWNDAYS品牌活動，問到重組話題坦言：「因為這件事情我們也想了很久，很想把它做好。那我覺得越想把它做好，給自己壓力就越大。」

▲邱勝翊（王子）曝光棒棒堂合體細節。（圖／OWNDAYS提供）

▲邱勝翊（王子）曝光棒棒堂合體細節。（圖／OWNDAYS提供）

先前他們一起上《小姐不熙娣》，被主持人小S追問心結內幕，王子坦言當年因為合約問題鬧僵，「阿緯不吃飯直接離席，他寧可很餓也不吃了。」更直言導火線是小杰，敖犬也說當時甚至還要分兩台車，氣氛相當尷尬。

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王子13日出席品牌活動，坦言分開後大家首次見面，是在《模範棒棒堂》製作人B2的婚禮上，後來陸續大家會約吃飯，因為彼此也都變成熟了，反而會拿以前的衝突開玩笑。如今真的要合體，王子說：「與其說是誰最後一個點頭，應該是說大家都有共識，只是在想有沒有辦法配合到每件事。」

▲邱勝翊（王子）曝光棒棒堂合體細節。（圖／OWNDAYS提供）

▲邱勝翊認為「六棒」中，最適合戴眼鏡的是小傑。（圖／OWNDAYS提供）

他也坦言，過去工作畢竟發生過不愉快，儘管現在大家偶爾聚會，吃吃喝喝是挺開心，但要重新再一起工作，心情還是滿緊張，「對於演唱會，我覺得是一個夢想。如果有機會能成當然就成，如果沒有的話，我覺得大家一起聚在一起錄個節目，也是一個回憶。」

王子笑說：「如果能夠有機會開演唱會，那可能真的需要花很多時間來練唱歌，體力或舞蹈這種東西，生疏就是生疏了。」他更開玩笑表示，今年是棒棒堂18週年，「讓我們練個兩年，20週年可能有機會。」

▲邱勝翊（王子）曝光棒棒堂合體細節。（圖／OWNDAYS提供）

▲邱勝翊分享眼鏡穿搭秘訣。（圖／OWNDAYS提供）

他在六棒裏是年紀最小的成員，王子也承認，以前自己沒有話語權，也不太懂怎麼表達，「基本上我就是聽公司的嘛，那現在可能就是稍微會有一點自己的想法，比較會給意見。」他也說，如今的棒棒堂不會是多數決，是「大家的意見都很重要」，都會認真去討論每個人的想法。

至於六位成為誰最適合戴眼鏡？王子笑說是小杰，虧對方是書生，也可以是斯文敗類，「因為之前（吵架）的導火線是他嘛！」而近期將與温貞菱合作舞台劇，兩人有親密戲碼，王子形容：「她私底下滿不一樣的，感覺比較像男孩子。」

 

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