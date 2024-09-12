邱鋒澤哀怨中秋要工作　喊話「收工後約我吃飯」！

記者蔡琛儀／台北報導

新竹縣政府於日前一連兩天舉辦「2024秋遊星夜季萬聖奇幻派對」，並首度移師六福村演出，並邀請邱鋒澤、宇宙人、魏嘉瑩、原子邦妮、Jocelyn9.4.0.、王ADEN、柏霖、王詩安、阿蘭AC、好樂團等卡司輪番演出。

▲宇宙人出席新竹秋遊星夜季。（圖／新竹縣政府提供）

宇宙人一口氣帶來〈如果我們還在一起〉、〈這就是我愛你的方法〉和〈藍色的你〉〉等歌曲，瞬間引爆全場；魏嘉瑩則帶來剛發行的新歌〈時光從不溫柔〉，這首歌也是她和Ella陳嘉樺合作的作品；邱鋒澤也準備了新歌〈摺痕〉，並表示剛發行出道十週年新專輯《COlOR Free》；Jocelyn 9.4.0則興高采烈說：「因為這是萬聖節派對，所以當我在思考造型時，想到我有一首歌叫〈Woody〉，扮胡迪再適合也不過。」

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對於新竹的關聯和第一印象，魏嘉瑩說：「我的女團怪物星人成員溫妮是新竹人，打算唱完後有機會去她家拜訪一下。」又說：「大學的時候宿營辦在新竹，對新竹的印象就是風真透。」邱鋒澤則表示：「印象中新竹的自然景觀很漂亮，好像還有自行車步道可以看風景，有機會會專程想來個新竹小旅遊。」Jocelyn9.4.0.則和新竹很有緣，提及高中有去過關西當志工，當時有吃過「尢咕麵」，覺得很好吃，印象就特別深刻，」

▲▼ 魏嘉瑩、邱鋒澤出席新竹秋遊星夜季。（圖／新竹縣政府提供）

談到六福村，宇宙人表示對笑傲飛鷹最有印象，也喜歡水樂園的設施。魏嘉瑩則喜歡金礦山，「去六福村最難忘的是小時候和家人一起去，在騎空中腳踏車的時候本來很害怕，但媽媽陪在旁邊一直鼓勵我，後來就很享受整個過程。」邱鋒澤則是第一次去六福村，「希望之後有機會可以跟五堅情一起來玩應該很不錯，而且還有動物可以看感覺會很有趣！」洋派的Jocelyn9.4.0.則表示：「最難忘就是我高三畢業的暑假、去美國讀書前，有和同學來水樂園玩，一直覺得去樂園玩是件很神聖的事！」

▲Jocelyn9.4.0.出席新竹秋遊星夜季。（圖／新竹縣政府提供）

此外，中秋節將至，宇宙人說會跟家人吃飯簡單過，魏嘉瑩說目前沒有任何計畫，「可能就在家裡看看窗外的月亮，打電話和家人報平安。」但她也發出邀約：「如果有朋友要約我烤肉或吃飯，也很歡迎喔。」邱鋒澤哀怨中秋節當天還是有工作行程，希望有朋友可以約他收工吃飯過中秋；Jocelyn9.4.0.則希望到時可以賞月兼聞烤肉香。