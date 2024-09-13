小孟老師／9月13日星座運勢　巨蟹：讓我一個人靜靜

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：進修時刻到來

感情：放下心中期待

財運：期待時來運轉

幸運色：綠色

貴人：天秤

小人：巨蟹

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：順利獲得資源

感情：握有珍貴幸福

財運：暫時停止投資

幸運色：亮紅色

貴人：雙魚

小人：處女

天秤座

工作：平穩安定幸福

感情：聯繫親朋好友

財運：得到貴人協助

幸運色：卡其色

貴人：水瓶

小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：歡慶簽訂業績

感情：找到兩人平衡

財運：投資持續賺錢

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：水瓶

金牛座



工作：受到公司重視

感情：美好即將成真

財運：準備開始投資

幸運色：橘色

貴人：射手

小人：天蠍

處女座

工作：前進新的境界

感情：全家和諧美滿

財運：研究股票新聞

幸運色：橘色

貴人：金牛

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：聽從老闆指示

感情：想要單身寧靜

財運：研究基金投資

幸運色：大紅色

貴人：獅子

小人：魔羯

天蠍座

工作：拿到重要業績

感情：搞定伴侶情緒

財運：獲利準備入帳

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：雙魚

雙魚座

工作：可以準備出發

感情：父母深度溝通

財運：繼續保持學習

幸運色：棕色

貴人：魔羯

小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：新的制度實施

感情：放下心中小事

財運：可以獲得小財

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：雙子

獅子座

工作：攜手解決問題

感情：重視親友意見

財運：放下心中所求

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：天秤

射手座

工作：可以準時下班

感情：重視未來幸福

財運：突破以往成績

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。