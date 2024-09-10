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最狂台劇《影后》楊謹華揭拍戲最大痛苦　「E人斷聯閨蜜」鼻酸了

記者黃庠棻／台北報導

台劇《影后》今（10日）曝光劇中一大亮點，楊謹華、謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖四位影后間情同姐妹的深刻情誼，同樣身處在殘酷演藝圈的四位女人相知相惜，成為彼此的依靠，卻在一場薛亞之（謝盈萱飾）變調的婚禮上決裂，楊謹華和謝盈萱成后不見后的宿敵。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》集結演技派女星。（圖／Netflix提供）

其中，楊謹華飾演一位出道即成名，曾位居一線如今卻失意落魄、長住在飯店的天才型演員周凡，因直率瀟灑個性，在戲中被笑稱「人緣不好」，更因為這樣的衝動性格和情同姐妹的閨蜜斷了聯繫，聊到揣摩角色時的心境，楊謹華分享在拍攝期間有刻意地減少自己的社交生活，希望能同理周凡很內在的孤獨感。

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▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲楊謹華揭拍戲最大痛苦。（圖／Netflix提供）

楊謹華坦言自己其實是一個很需要家人、朋友陪伴的「E人」，因此在拍攝那段時間時常體會到一個人的沮喪、自我懷疑，甚至忍不住想念朋友，對她來說其實是有點鼻酸的。

而謝盈萱此次挑戰反轉身份，飾演一位職場上工作幹練的王牌製作人兼經紀人薛亞之，同時還是一位在為懷孕努力中的妻子，談及如何準備角色，謝盈萱表示自己身邊有太多厲害的製作人和經紀人可以學習和借鑒，表示「但我的角色在劇集裡要面對的除了職場、家庭、友情還有背叛，所以切入的點就不能單從一種職業或一個人身上去找到。」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲謝盈萱飾演王牌經紀人。（圖／Netflix提供）

而聊到和影后閨蜜同台飆戲，謝盈萱直呼陳庭妮的角色和本人都是超級可愛的ㄎㄧㄤ妹，在現場哭哭笑笑收放自如，展現她很真實放鬆的樣子，更大讚那個「真」很讓人珍惜。謝盈萱也分享其中一場和謝瓊煖的對戲，除了自己不斷被逼哭，連現場工作人員也紛紛落淚，笑說「看高手演戲就是有這種麻煩，唉！」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲陳庭妮在劇中敢愛敢恨。（圖／Netflix提供）

此次陳庭妮飾演一位因「一脫成名」，且勇敢追愛的女明星，然而明星的過往經歷與感情生活卻時常被放大討論、貼上標籤。對此，她表示「我覺得黎芯妮（角色名）是最勇敢的，面對她想要的奮力追尋，是個面對難題與挑戰時，拿得起也放得下、以柔克剛的戀愛腦女孩！」

談及劇中的閨蜜情，陳庭妮笑說「我在我們這群姐妹淘裡，就像是她們的小寵物，被姐姐們愛著，在姐姐們的世界裡面，我可以很自在地做自己，是一個很舒服、很可愛的關係。」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》集結演技派女星。（圖／Netflix提供）

同樣身為閨蜜組之一的謝瓊煖，飾演一位為了養家而什麼戲都演的八點檔演員柯麗芬，明明處處為女兒付出著想卻總被女兒看不起，提到這個角色面對的親情課題，謝瓊煖說「我自己養了兩隻狗狗，捲捲和Snow，基本上，我就是她們的僕人，這角色不用揣摩，自然上身！」

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲謝瓊煖在劇中飾演八點檔女星。（圖／Netflix提供）

談及和劇中閨蜜組的合作趣事，謝瓊煖分享四人戲裡戲外閨蜜感都很強，基本上碰在一起就是不停吃吃喝喝。對此，編導嚴藝文也補充團隊在影集裡融入了影后大啖各種台灣經典美食如吃麻辣鍋、東山鴨頭等橋段，希望將台灣在地元素推廣給全球觀眾。

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