記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星鄧莎在《延禧攻略》中演出魏瓔珞的姐姐魏瓔寧，忙於拍戲的她，平時也相當用心照顧孩子，近日她因擔心兒子身高問題，透露在兒子的飯菜中添加「增高藥」，引發網友熱烈討論。鄧莎兒子今年11歲，身高146公分，與同齡的孩子相比稍矮，令她感到擔憂。為此她嘗試了各種方法希望兒子能長高，其中一個就是使用增高藥，她經常在為兒子準備飯菜時，將增高藥直接撒在上面，讓他吃下。

▲鄧莎擔心孩子身高，在飯菜中加增高藥。（圖／翻攝自鄧莎微博）

這種做法引起了專業人士的關注，網紅醫師許超發文指出，孩子的身高主要受遺傳基因的影響，一般而言，只要父母長得高，孩子通常也會很高，其他因素如營養、運動和充足睡眠也在身高成長中扮演重要角色，尤其愛運動的孩子平均會不運動的高4至8公分。此外，還有某些疾病可能導致孩子生長發育遲緩，這方面則是需要透過醫學檢查來確定。

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▲鄧莎直接將增高藥撒在餐點中。（圖／翻攝自鄧莎微博）

許超提醒，許多所謂的增高藥其實只是營養補充劑，有些甚至非法添加了生長激素。這些成分會使孩子短期內看似快速長高，實際上卻造成反效果，讓孩子生長板被提前閉合、長不高。他呼籲家長不要盲目相信增高藥，避免花了錢卻對孩子的成長產生不良影響。