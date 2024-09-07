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安心亞瘦身有成慶38　 前男友阿Ken爆料偷談戀愛？

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》昨（6）日進棚錄影，製作單位提前為主持人安心亞慶生，許願時她提到：「生日願望就不祝大家身體健康了，我第一個願望是希望《同學來了》可以去金鐘獎，第二個願望是希望阿Ken也可以去金鐘獎。」

▲安心亞慶生。（圖／中天綜合台）

▲安心亞慶生。（圖／中天綜合台）

阿Ken聽完打趣地說：「其實要去金鐘獎只要拿門票就可以。」安心亞則解釋是希望節目可以同時入圍綜藝節目獎和綜藝節目主持人獎：「我第三個願望就是希望《同學來了》可以得到金鐘獎。」三個願望都獻給節目，阿Ken直誇安心亞貼心：「但當然節目長長久久的話，妳自己也是有好處的啦！」這時安心亞又補了一句：「我當然希望我可以連去金鐘獎兩天。」兩人逗趣的互動讓棚內笑聲滿滿。

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▲安心亞慶生。（圖／中天綜合台）

▲安心亞慶生，左為阿KEN，右是風田。（圖／中天綜合台）

行程滿檔的安心亞，透露今年會趁生日和朋友到日本慶祝，當被問到是否會期待主持搭檔阿Ken、納豆能表示些什麼，安心亞卻果斷地說：「沒有期待。」這讓一旁的阿Ken聽了很受傷：「是妳都不知道我們還在計畫要給妳驚喜！」這才讓安心亞改口：「那就期待一下吧。」

▲安心亞慶生。（圖／中天綜合台）

▲安心亞瘦身有成。（圖／中天綜合台）

不過她也坦言自己其實很感謝阿Ken幫助她成長很多：「我一開始（主持）比較緊繃，覺得自己有點格格不入，但中間我試著去調適自己，很多次Ken哥也有打電話來鼓勵我，跟我講要怎麼去做調整，很謝謝他，他真的幫我蠻多的，所以後來在節目上我也放鬆的呈現自己，我自己也覺得有比較好轉。」而安心亞也透露今年除了持續拍攝新作品之外，也將推出全新EP。

安心亞對於自己的體態控管相當嚴格，阿Ken看著瘦身有成的她，忍不住好奇：「妳是為了工作瘦身嗎？還是偷偷談戀愛，為了另一半？如果是的話就衝一波了啦，最近政治新聞這麼夯，娛樂新聞也要給它夯一下。」

風田在一旁也幫腔：「是不是要拍婚紗照？女生都會為了拍婚紗瘦身。」安心亞聽著兩人的「幻想」，表情滿是無奈，不過她也笑說目前比起戀愛運，自己更在意財運：「像是買一些黃鐵礦跟礦石，因為我曾經都有嘗試過（招桃花），但對我都沒什麼效，所以就順其自然。」至於愛情她仍抱持隨緣，也不會特別要求職業或者年紀：「我不會設定擇偶條件，我覺得現在先求有再求好，以小換大，就跟買房子一樣，但這都是開玩笑的。」

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關鍵字

安心亞, 安芝儇, 同學來了, ＫＥＮ, 風田

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