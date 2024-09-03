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周興哲「台大高材生師妹」是她！　還在唸書就被簽下...驚人背景曝光

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會為鼓勵大學校園音樂創作風氣，再度舉辦「第三屆校園創作菁英獎」選拔活動。該獎自2022年起舉辦，發掘多位優秀的新生代創作人，陸續在歌壇嶄露光芒。第一屆得主呂允表現不俗，現已踏入歌壇成為盧廣仲的師弟舉辦多場個唱；近年來在各大校園創作比賽獲得佳績的得主王奕凡也是眾多音樂表演活動的常客。

第二屆優勝者迪布斯.巴奈目前仍在台大社會系就讀，但卻已被周興哲所屬的星空飛騰國際娛樂一眼相中，加盟旗下栽培，目前正籌備第一張創作專輯。她以自身例子勉勵年輕後進千萬不要氣餒，「第一次報名未入選時，團隊成員都備感沮喪；然而第二次再報名時雖戰戰兢兢，卻無心插柳柳成蔭，大家都十分驚喜、喜出望外。」

▲▼中華音樂人交流協會「第三屆校園創作菁英獎」第二屆優勝台大生迪布斯.巴奈加盟星空飛騰成周興哲師妹。（圖／星空飛騰提供）

▲▼迪布斯.巴奈（上圖右）加盟星空飛騰成周興哲師妹。（圖／星空飛騰提供）

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▲▼中華音樂人交流協會「第三屆校園創作菁英獎」第二屆優勝台大生迪布斯.巴奈加盟星空飛騰成周興哲師妹。（圖／政大金旋獎提供）

迪布斯.巴奈說道：「當天有許多唱片圈重量級前輩在台下聽我們演出，也和其他業內前輩、參賽者有許多交流，到現在為止都還會與當時認識的朋友相互支持，這樣的感覺非常好！」

中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，「校園創作菁英獎」對新生代音樂人才培植與舉薦，同等受到唱片圈的關注與重視。每首經委員會同意薦舉之原創詞曲作品，詞曲創作人可獲頒獎座及共同獎學金新台幣兩萬元，並有機會參與流行音樂相關產業的媒合活動。該活動自即日起至2024年9月20日止開放線上報名。

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