趙麗穎遭傳不想再生「婆婆竟逼離婚」　伊能靜拚二胎遭尪拒

▲伊能靜與秦昊婚後產下一女，卻因想生二胎遭拒。（圖／伊能靜微博）

圖文／鏡週刊

九孔（呂孔維）與圈外女友交往多年，兩人於2020年結婚，兩年後產下一女，57歲的他為了工作與妻女分隔兩地，近日趁工作空檔返台陪家人，日前本刊直擊他帶著女兒前往公園及捷運站玩耍，他向本刊透露，每天五點多起床就會開車載著女兒到公園玩耍。近日甚至傳出他有意與老婆再拼生第二胎，對此他斷言回覆表示：「你也幫幫忙，我都這把年紀了，不要吧！」

而不想再生第二胎藝人不只九孔一人，如伊能靜於2015年再婚嫁給中國大陸男星秦昊之後，隔年六月以48歲高齡，在美國產下一女「米粒」後，多次被問到是否有生第二胎意願時，但始終沒下文。據悉，伊能靜與秦昊結婚後就一直想拼生第二胎但卻遭拒，原因是秦昊認為，若再生一胎就得去愛弟弟或妹妹，這樣女兒就得不到全部的愛。

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▲趙麗穎傳不想生第二胎而導致離婚。（圖／趙麗穎微博）

趙麗穎2018年嫁給馮紹峰，婚後育有一子，但夫妻倆卻在2021年無預警宣布離婚。據悉，離婚原因是因為趙麗穎不想生第二胎，讓一心想再抱孫的馮母怒了，才要兒子離婚再娶。

▲蔡允潔產後害怕開機，拼生二胎遙遙無期。（圖／資料照／鏡週刊提供）

蔡允潔2022年嫁給圈外男友，同年底迎來女兒「小福星」，她多次出席活動公開分享夫妻生活，坦言產後害怕「開機」，即使使用潤滑劑來助興，卻始終沒法盡興，導致拼生二胎進度停滯，老公更因此而生氣。







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