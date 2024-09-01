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韋禮安認了遭霸凌「一群同學要打我」：內心很害怕

記者吳睿慈／綜合報導

歌手韋禮安參與節目《披荊斬棘4》備受矚目，近來成為二公演出的隊長，功帶領團隊演唱歌曲〈負重一萬斤長大〉，並挑戰以現代舞的肢體呈現歌曲意境。為了更投入歌曲意境之中，他罕見分享唸書時曾遭霸凌的黑暗過往，揭開歌迷都不知道的過去。

▲▼ 韋禮安參與節目《披荊斬棘4》。（圖／《披荊斬棘第四季》節目劇照）

▲▼韋禮安參與節目《披荊斬棘4》，坦言在唸書時間曾遭到霸凌。（圖／《披荊斬棘第四季》節目劇照）

▲▼ 韋禮安參與節目《披荊斬棘4》。（圖／《披荊斬棘第四季》節目劇照）

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〈負重一萬斤長大〉歌曲探討性侵、霸凌等沈重議題，演出結束，韋禮安與成員都神情凝重甚至落淚，四處都是啜泣聲，除了台上哭、台下觀眾也哭成一片，他說：「當下一直陷在這首歌曲的情緒裡有些出不來，不過大家能肯定我們的演出，真的太好了。」除了參與節目獲好評，他的代表作〈如果可以〉更是再傳捷報，在發行2年9個月後，在數位音樂平台Spotify點擊累積突破1億大關，成最快破億的華語歌曲。

節目上，韋禮安也挖出自己從來不曾與人分享的讀書時期的故事，表示在唸書時曾無緣無故被一群同學表明要打他，他怎麼想都想不出原因，但當時感受到威脅的他坦承內心是害怕的，事後才知道應該是那時候他的位子在窗戶邊，那群同學走過去的時候，他看了一眼，就受到如此遭遇。

▲▼ 韋禮安參與節目《披荊斬棘4》。（圖／《披荊斬棘第四季》節目劇照）

▲韋禮安揭開傷疤黑暗面。（圖／《披荊斬棘第四季》節目劇照）

而韋禮安帶領隊友們傾力演出，尾聲高潮之際，韋禮安會進入一片大雨之中，彷彿在瀑布中演唱，以此呈現歌曲的悲傷意境，身著一身帥氣白衣造型的他註定要全身溼透，且正式公演前都會十分慬慎地一再排練，因此韋禮安一淋再淋成為「落湯鳥」，每次溼身後馬上擦一擦又再次彩排，大家都很擔心他會溼得太徹底，他笑說：「還好我有請經紀人準備了4條白內褲，不怕一直淋溼哦！」

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