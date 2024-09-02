小孟老師／9月2日星座運勢　火象星座財運大爆發

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：尊重同事想法
感情：收穫甜蜜感情
財運：順利取得資格
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：老闆親自訪視
感情：持續維持狀態
財運：業績突然暴增
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：慎防小人拖累
感情：避免口角爭執
財運：精進財金知識
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【土象星座】
工作：出現工作倦怠
感情：真心才能長久
財運：天佑樂好施者
幸運色：金色
貴人：獅子
小人：水瓶
工作：上班面帶微笑
感情：感情要看長遠
財運：獲得意外錢財
幸運色：大紅色
貴人：雙子
小人：天蠍
工作：重新找回鬥志
感情：瀕臨感情危機
財運：有進財多行善
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：雙魚
【水象星座】
工作：活潑增進人際
感情：需要信任維持
財運：資金分配得當
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：事情變化變多
感情：多看對方優點
財運：財運能量強盛
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：突破眼前僵局
感情：欠缺良好溝通
財運：虧損認賠殺出
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：獅子
【火象星座】
工作：不要疾言厲色
感情：多點耐心包容
財運：持續收入增加
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：主動當和事佬
感情：感情恩愛如初
財運：收益獲利滿滿
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：金牛
工作：行事多留心眼
感情：多加體諒彼此
財運：正偏財運提升
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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