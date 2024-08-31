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柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

記者田暐瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲30日因涉嫌京華城圖利案遭約談，由於拒絕夜間訊問，31日凌晨遭檢察官當庭諭知逮捕。曾公開表態支持柯文哲的網紅愛莉莎莎被網友湧入IG問及此事，「快點啦出來應援阿北」，她的第一反應也曝光。

▲柯文哲被捕，愛莉莎莎被洗版。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲柯文哲被捕，愛莉莎莎被洗版。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG、記者李毓康攝）

愛莉莎莎在2024年總統大選時，多次力挺柯文哲，甚至在選後稱柯文哲是因「有人做票才輸」，一度引發爭議。如今柯文哲捲入弊案，不少網友湧入IG留言，「怎麼沒看到妳聲援阿北」、「阿北被抓走，你不回來幫忙嗎、「阿伯被逮捕了」，而她則是繼續PO在泰國玩樂的限時動態，寫道：「在泰國每一天都好歡樂。」並未對柯文哲一事多做評論。

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▲柯文哲被捕，愛莉莎莎被洗版。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲柯文哲被捕，愛莉莎莎被洗版。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲柯文哲被捕，愛莉莎莎被洗版。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

事實上，愛莉莎莎在總統大選期間，曾公開拍攝跟隨柯文哲一日行程的影片，並在選前之夜參加活動，直到柯文哲落選後，更氣憤無法接受其敗選，質疑有人做票，引發軒然大波，過往有人問她：「請問你說你這輩子最愛柯，他做了什麼才能讓你說出這種話？」她則列出8大理由回應，其中一條是「政府資金全面透明化」，如今看來卻被狠狠打臉。

▲柯文哲被捕，愛莉莎莎被洗版。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎過去曾列挺柯8大理由。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

民眾黨主席柯文哲則被依涉犯貪汙圖利罪移送台北地檢署，不過傳出他拒絕夜間偵訊被當庭逮捕，柯文哲則表示將向法院聲請提審。針對此事，北檢透露，當下柯文哲拒絕休息欲逕自離開偵查庭，檢察官認為柯文哲有有串證之虞，若任其自由離去將妨害偵查，因此決定將其當庭逮捕。

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