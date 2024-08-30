許光漢去當兵！王識賢搶國民老公稱號　《角頭》北館仁哥：我來篡位

記者蕭采薇／台北報導

《角頭》系列電影推出全作品《角頭－大橋頭》，30日在西門町舉辦破億謝票活動。其中「北館仁哥」王識賢人氣超旺，各個年齡層都通殺。先前被稱作「師奶界許光漢」的他，也開玩笑說，趁著「國民老公」許光漢去當兵，自己就順勢篡位。

▲王識賢原本被稱作「師奶界許光漢」，現在則因通殺各年齡層晉升「國民老公」。（圖／記者李毓康攝）

先前有24歲粉絲看完電影後，告白說想嫁給他，王識賢笑回：「要好好唸書，未來找一個靠譜一點的人。」因為電影裡都是混黑道的，歹路不通走。

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▲王識賢人氣旺。（圖／記者李毓康攝）

而他近期因電影晉升「國民老公」，聽到這個封號王識賢害羞說：「哎唷！拍謝啦！我很感恩，或許大家都同情票。原來是許光漢去當兵，我才篡位的。」而有一個女兒的王陽明，被問到是否可以接受「仁哥」這樣的女婿，他也笑說：「仁哥很棒！」但一旁眾人則開玩笑說：「他不會讓女兒跟任何人結婚啦！」

▲王陽明在《角頭－大橋頭》首挑大樑演出。（圖／記者李毓康攝）

劇組另一位好爸爸「貴董」高捷女兒高愛前一天剛過20歲生日，他大方送出六位數紅包，更豪氣說：「看她是要拿去投資還是揮霍都可以，她自己決定！」

▲高捷在《角頭－大橋頭》演活大哥角色。（圖／記者李毓康攝）

片中飾演「蠍子哥」爆紅的懷秋坦言，自己看見票房大賣其實內心是很激動的，「角頭上戲院票房這麼好，很難去想這樣的感受是什麼。之前6、7年沒有工作，常常想大嘴巴結束後，去美國上表演課是不是對的？最近比較忙，睡覺起床出門突然想起這些年來的自己，鼻子一酸就淚流不止。」

▲張懷秋以電影《角頭－大橋頭》的「蠍子哥」演技受到關注。（圖／記者李毓康攝）