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《艾蜜莉在巴黎》飛到羅馬！　「神秘南歐帥哥出現」跟加百列變了

記者黃庠棻／台北報導

《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部正式預告與主海報今（27）日與全球同步釋出，「ALL ROADS LEAD TO ROME!」中文直譯為條條大路通羅馬，但其實這代表著第2部所有艾蜜莉複雜的人際關係、工作狀態，都將在羅馬展開。

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部。（圖／Netflix提供）

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部海報公開。（圖／Netflix提供）

正式預告一開始仍銜接著第4季第1部的劇情，艾蜜莉與加百列的戀愛感仍相當甜蜜，但卡蜜兒肚子裡懷著加百列的小孩，始終影響著艾蜜莉與加百列的關係，而艾蜜莉只能無奈對加百列喊著「我不能老是把你從家人身邊拖走。」

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▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部。（圖／Netflix提供）

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部即將播出。（圖／Netflix提供）

鏡頭一轉回到公司「葛圖代理」，艾蜜莉的老闆希維爾竟破天荒再錄取一個美國女生「珍娜微芙」，除了是艾蜜莉的新同事以外，她更發現珍娜微芙竟在餐廳與加百列有說有笑，兩人感情受到新的考驗。

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部。（圖／Netflix提供）

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部即將播出。（圖／Netflix提供）

這時，一位充滿南歐風情的男子「馬切羅」現身，這也代表著艾蜜莉與馬切羅即將展開一段密切的關係。老闆希維爾說道「妳不是第一次把工作和享樂混為一談」；敏迪也建議艾蜜莉「妳就衝動一次、莽撞點，別這麼艾蜜莉，好好冒險吧！」

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部。（圖／Netflix提供）

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部。（圖／Netflix提供）

▲艾蜜莉在羅馬邂逅一位南歐帥哥。（圖／Netflix提供）

原本跟希維爾說不去羅馬的艾蜜莉，此時此刻正與馬切羅展開一場偉士牌城市巡禮，艾蜜莉誓言拋開工作、拋開巴黎的一切。但別以為一切就此結束，希維爾也來到羅馬準備與馬切羅碰面。一切究竟會如何發展，工作、生活、感情、戀情交雜在一起，怪不得敏迪直接調侃艾蜜莉「所以妳交過法國男朋友、英國男朋友，現在是義大利男朋友？妳真的很努力在護照上蓋章耶！」《艾蜜莉在巴黎》（羅馬）將於9月12日正式上線。

▲《艾蜜莉在巴黎》第4季第2部。（圖／Netflix提供）

▲艾蜜莉與好友敏迪。（圖／Netflix提供）

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