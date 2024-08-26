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《康熙》造型師Enzo「重度癲癇」42歲猝逝！去年2度發作　抽搐倒路邊送醫

記者田暐瑋／綜合報導

造型師Enzo過去時常在《康熙來了》中現身，也是藝人makiyo的閨蜜，25日驚傳過世，親姊也悲痛證實消息，據悉，Enzo的癲癇病情多年來一直很嚴重，曾多次入院急救，2023年還在馬路上發作，當時後腦嚴重撞擊而被緊急送醫。

▲造型師Enzo癲癇發作過世。（圖／翻攝自造型師Enzo臉書）

▲造型師Enzo癲癇發作過世。（圖／翻攝自造型師Enzo臉書）

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Enzo曾於2023年4月在街頭突然癲癇發作，全身劇烈抽搐倒地，當時情況危急，路人協助送到醫院急診，事後腦部斷層掃描顯示狀況不樂觀，讓他相當不安：「果然我的腦部電腦斷層掃描⋯⋯，oh no！」沒想到4個月後再度發作，醫生診斷是罹患重度癲癇，不得不強制要求他取消原本計畫的國外旅行，「我還是乖乖的住在台灣，不要讓家人朋友擔心。」

▲造型師Enzo癲癇發作過世。（圖／翻攝自造型師Enzo臉書）

▲造型師Enzo癲癇發作過世。（圖／翻攝自造型師Enzo臉書）

不幸的是，Enzo在今年再度發作，最終因此驟逝，享年42歲，親姊姊確認了死因是癲癇發作。Enzo過去因為浮誇的造型，曾受封男版女神卡卡，和Makiyo有多年交情，不只私下一起跑趴，還會幫她在節目中借衣服。如今傳出憾事，Makiyo在臉書悲痛哀悼：「Enzo RIP miss you Enzo And forever love you。」突如其來的消息，也讓許多好友無法接受。

▲造型師Enzo癲癇發作過世。（圖／翻攝自造型師Enzo臉書）

▲造型師Enzo癲癇發作過世。（圖／翻攝自造型師Enzo臉書）

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