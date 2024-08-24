許光漢入伍5天「一堆女兵偷看」！軍方爆開鍘：依規處分　內部公告外洩

記者田暐瑋／綜合報導

許光漢於8月20日無預警入伍，要1年後才會重返螢光幕，讓粉絲大崩潰。而入伍後不久，網路就有人爆料許多女兵為了一睹許光漢風采，試圖近距離接觸，讓軍方不得不發公告警告，若有此行為將依規定進行處分。

▲許光漢。（圖／記者李毓康攝）



許光漢入伍後不久，網路上有爆料指出，不少女性軍職人員為了近距離看到許光漢，找藉口跑到替代役單位追星，導致單位長官不得不出面加以規範，「各單位要求女性同仁不要藉機去替代役接近看許光漢，會造成單位及當事人困擾，若接到替代役反應或查獲有此情形，依情節檢討（處份）。」

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此爆料引發網友熱議，紛紛開玩笑說「所以男性同仁去看沒關係」、「男性也有可能啊⋯所有人都要宣導啦wwww」、「男性同仁就可以去喔」。據悉，許光漢及經紀公司在入伍前就與軍方溝通，希望保持低調，平靜度過軍涯，在他入伍當天，是獨自前往成功嶺報到，未像其他役男是搭乘遊覽車。不過一般役男若也是獨自前往，軍方同樣也會在門口受理報到，所以並非是特殊待遇。

▲許光漢太夯，一堆女兵搶看。（圖／翻攝自Threads）



許光漢的學號是「14164」，目前除基本的體能訓練，也正在進行EMT-1課程（初級救護技術員），內容包括哈姆立克急救法、CPR、包紮、止血等，許光漢在成功嶺受訓21天期間，要完成3件任務，分別是初級救護技術員混成式教育訓練(EMT1)，取得志願服務手冊，以及18發實彈射擊。

