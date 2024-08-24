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名媛夏黃廉盈離婚撕破臉　前夫爆罵：偷走小孩存多年紅包錢

夏黃廉盈2021年和夏天倫結束12年婚姻，如今兩人撕破臉。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊名媛

夏黃廉盈2021年與夏天倫結束12年婚姻，當時她表示兩人將會同心全力陪伴女兒們，看似和平離婚，沒想到近日夏天倫突然在threads飆罵，指責她趁孩子出國時，偷走小孩多年存下的紅包錢，引來大批網友回應。

夏天倫寫道：「什麼樣子的女人，會趁孩子出國到孩子住的地方偷自己孩子多年存下來的紅包裡面的錢，之後難得帶孩子出門買東西還好意思跟孩子說『要記得還我錢喔？』小孩肯定聽了傻眼而想起她們媽媽幹走她們爺爺給的錢還要還她錢。能持續傷害孩子的信任還真不簡單。」

夏天倫還接著po出保險櫃裡空空的紅包袋，「回國到家超亂以為遭小偷，保險箱打開空紅包袋滿地」，更指出夏黃廉盈離婚後，仍不願將夫姓和臉書名稱換掉，更謊稱自己有向臉書申請，但因為有藍勾勾無法改，但夏天倫透過關係向臉書高層查證，對方卻回應夏黃廉盈其實並沒有申請改名，所以他們也無法主動更換。

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夏天倫是美商Supperclub創始人，台北東區熱門的OMNI、KOR等夜店，以及早期的2nd Floor、Luxy等紅極一時的場所，都是由他和哥哥夏天浩共同經營，當時夏天倫和夏黃廉盈宣布離婚，令外界大為震驚。


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鏡週刊, 夏黃廉盈, 夏天倫

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