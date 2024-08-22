告五人入境溫哥華　雲安回覆海關一句話...全場笑翻

記者蔡琛儀／台北報導

告五人今（22）日出席手機代言記者會，他們近年來人氣超旺，近3個月內接到手搖飲、酒品以及手機代言，巡演全球跑的他們笑說，接下來希望可以和航空公司合作，不過雲安被犬青爆料，之前入境加拿大溫哥華時，被海關人員詢問要去哪，剛在飛機上睡醒的他竟脫口而出：「穩哥華。」海關人員聽不懂，旁邊的謙哥還立刻幫忙用英文回覆，讓全場笑翻。

▲告五人接下手機代言 。（圖／記者黃克翔攝）

最近告五人忙著巡演以及新專輯錄製、代言工作，接下來更首度要到巴塞隆納開唱，直呼既期待又興奮，雲安聽說高第建築「聖家堂」將完工，盼屆時能去朝聖，是否安排購物行程？犬青苦笑：「真的沒有，我們工作從白天排到天黑。」

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他們也說，屆時會用手機紀錄巡演花絮，不過犬青自招很不會拍照，雲安則說團員們各自有拍照美感，因此很少會請對方拍，都靠專業團隊協助；而團員們的生活醜照則都在哲謙手機裡，哲謙則笑說手機裡除了醜照外，還有風景以及各種昆蟲照。

▲告五人近日忙著巡演及代言工作 。（圖／記者黃克翔攝）

至於新專輯，犬青透露已經錄完3首歌曲，雲安盼望能在明年推出第4張專輯，「這張專輯很不一樣，我們網羅世界各地錄音室，去不一樣的錄音，公司希望也有拍攝工作。」更預告明年會有新的演唱會。