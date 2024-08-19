61歲錢小豪「暴瘦成骷髏」認不出！黃秋生也嚇到　173cm體重只剩61kg

記者田暐瑋／綜合報導

港星錢小豪因經典的《殭屍》系列電影走紅，61歲的他近年逐漸淡出銀幕，日前在好友直播中現身，體態卻明顯消瘦，引發不少粉絲的擔憂。黃秋生見了也相當擔心，發文關心：「希望你一切安好。」錢小豪對此也作出回應，表達了對黃秋生的感激。

▲錢小豪暴瘦。（圖／翻攝自楊玉梅臉書）



錢小豪2023年因工作多次訪台，那時雖然身材瘦削，卻沒有像現在一樣瘦到見骨，日前他和好友楊玉梅一起開直播做菜，整個人暴瘦到宛如骷髏，骨頭明顯可見，和過去健壯的模樣判若兩人，令網友相當憂心，連黃秋生都出聲關心：「嘉華兄弟，可能你看不到我的祝福，但希望你一切安好，身體健康。猶記當年練拳之日，氣吞萬里如虎。保重！」

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▲錢小豪暴瘦，黃秋生發文關心。（圖／翻攝自黃秋生臉書）



對此，錢小豪也現身回應：「其實我和黃秋生年少時候已經認識！又是同學又是師兄弟！我14歲去打擂臺！秋生清晨7點過來送我一本打擂臺漫畫！記憶如新！但是我們沒有說出去！」事實上，他過去透露有高血壓及高膽固醇問題，要靠藥物控制。

▲錢小豪暴瘦。（圖／翻攝自楊玉梅臉書）



身高173公分的錢小豪也曾透露目前體重僅有61公斤，主要是因為曾二度感染新冠病毒，在上海隔離時食欲不佳，之後食量便大減，而在60歲前做過全身健檢，發現胃部有幽門螺旋桿菌，大腸也有發現息肉，存在一些健康問題，更被發現頭部有2塊黑斑疑似罹癌而剃髮，所幸最後是虛驚一場。