《大學生》Dora網購遇「安裝不守時」！　發文求解：意義在哪？

記者王靖淳／綜合報導

女星Dora（謝雨芝）自節目《大學生了沒》出道，近年跨足節目主持，平時也會透過社群記錄生活，今（16）日她就在Threads上發文透露，自己在購物平台購買電器時的困惑與無奈，除了求解網友的看法之外，同時也直言：「跟客服約的意義在哪裡？」

▲Dora平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instargram／dora_0121）



Dora提到，她在購物平台購買冰箱等大型電器時，通常會有客服打來與她約定安裝時間。然而，實際上，當天負責安裝的師傅，卻常常在不是約定的時間打電話通知，並且告訴她「客服約的時間跟他們無關」。這讓她感到疑惑，不禁質疑約定的時間只是個形式，顧客甚至需要整天待在家中，隨時準備迎接師傅的到來。

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▲Dora發文分享對於在購物平台買電器的疑問。（圖／翻攝自Threads／dora_0121）

Dora透露，客服與她約定下午3點至6點時購買的商品會送達，但安裝師傅卻在早上10點時告知她，自己將於中午12點抵達。最終，師傅於下午2點到達她的家。為此，Dora無奈地表示，如果她當時有其他事情無法在家中等待，是否就只能重新與師傅約時間，更讓她不禁疑問：「那跟客服約的意義在哪裡？怎麼不讓安裝師傅直接打來約？」