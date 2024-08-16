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賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯2015年與修杰楷結婚後，陸續迎來寶貝女兒咘咘、波妞的誕生，不時會分享家庭生活。她15日便在社群網站坦言，「這次暑假我們挑戰了好多的不容易…」，仔細看才發現原來她前陣子悄悄送兩個女兒出國遊學了。

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯和修杰楷前陣子讓咘咘、波妞出國遊學。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

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賈靜雯透露，這次決定讓咘咘、波妞在老師的陪同下前往遙遠的馬爾他，對她來說是一個極大挑戰，「當我分享我們的決定，身邊許多家人朋友都覺得不可思議…都說『對我才是挑戰吧』」，她坦承自己很黏孩子，「要學習放手，在她們9歲跟7歲的現在，真的需要很大的勇氣！」

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／ alyssachia）

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲咘咘、波妞在馬爾他玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

這趟為期16天的遊學之旅，咘咘、波妞飛往位於南歐的馬爾他，賈靜雯感性地說：「我曾經說：『我們有一天會老會走，希望她們能互相扶持長大！』所以就在今年暑假給予了這項任務。」

啟程前，咘咘、波妞先認識了馬爾他的地理位置及貨幣，抵達後，認識了來自世界各地的朋友，欣賞了古老又美麗的景色，並且在陌生的語言環境中，毫無隔閡地創造了許多美好的回憶。

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲咘咘回台當天剛好迎接9歲生日。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

回台當天，剛好是咘咘的9歲生日，賈靜雯特意做了應援板迎接女兒們回家，「我把我的浪漫都留給了孩子（修先生不好意思哦）。」

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯特地做了應援板接機。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

看到咘咘、波妞除了變黑，變得更快樂和健康，還不停分享遊學生活時，賈靜雯很感謝自己當初的決定，「這是她們最好的禮物吧～。」雖然旅程中，母女曾因思念而落淚，但這些眼淚都轉化為女兒們成長的養分，她只剩滿滿的感動，「恭喜妳們！！完成任務了！！妳們真的好棒棒，生日快樂回家快樂！我們永遠是妳們最強的後盾。」

賈靜雯IG全文：

這次暑假我們挑戰了好多的不容易⋯
當決定要讓她們倆姊妹跟著老師自己去遊學就知道這對我們是極大的挑戰！
當我分享我們的決定，身邊許多家人朋友都覺得不可思議⋯
都說 對我才是挑戰吧
我承認，我是很黏孩子的媽媽！
要學習放手在她們9歲跟7歲的現在真的需要很大的勇氣！
我曾經說：我們有一天會老會走，希望她們能互相扶持長大！所以就在今年暑假給予了這項任務⋯
她們這16天的旅程，啟程去了遙遠的馬爾他????????
啟程前先認識了當地的地理位置及使用的錢幣
就開始出發去了一個原始又美麗的國度！
她們視野看到的是世界各地不同的民族都遠道而來就是為了學習當地的文化交流～
認識了好多朋友，看了好多美麗又古老的景色及只有夢中出現的海洋景色。
用了不熟悉的語言但毫無隔閡的創造了許多美好時光！
下飛機那天正好是咘咘9歲生日！
我像是迎接偶像般的做了應援板迎接她們回家
我說：我把我的浪漫都留給了孩子（修先生不好意思哦）
除了感動更是感謝自己的決定
因為～我看到她們除了變黑還變得超快樂超健康
回來滿滿停不下來的分享
這是她們最好的禮物吧～
雖然中間經歷了太過思念而彼此都默默的落淚⋯
但這些眼淚也都化為滿滿的養分
恭喜妳們！！完成任務了！！
妳們真的好棒棒
生日快樂回家快樂！
我們永遠是妳們最強的後盾

#遊學挑戰成功

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賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, 波妞

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