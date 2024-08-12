民眾質疑Suga酒駕當兵摸魚！　兵務廳收到投訴「調查他值勤狀況」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員Suga於6日晚間喝酒騎電動摩托車返家，怎料在路邊自摔，遭發現酒駕。輿論發酵近一週，12日傳來最新進展，韓媒證實，兵務廳方面已經收到民怨投訴，要求針對Suga服役值勤狀態好好調查，質疑他有偷懶情況發生，爭議雪球越滾越大。

▲Suga酒駕爭議雪球越滾越大。（圖／翻攝自Suga IG）



Suga出道前曾遭遇嚴重車禍，2019年被診斷出左肩軟骨破損，而他2023年9月起以替代役身份履行義務，現處於當兵期間卻爆出酒駕，兵務廳在第一時間說明，由於該時段他已經下班，並非在值勤時違法，因此沒有疑慮。

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▲兵務廳收到投訴，民眾懷疑他當兵摸魚，要求調查他值勤狀況。（圖／翻攝自Suga IG）



然而，Suga在當兵期酒駕觀感不佳，還是引來了質疑聲浪，民眾認為他喝到爛醉，不免影響隔天服役狀況；另外，Suga並未意識到喝酒後騎電動車為酒駕，投訴者懷疑他過去是否也曾數次小酌幾杯後，自行騎電動車返家，首爾地方兵務廳現已收到投訴，民眾要求針對他的執勤狀態著手做調查，並表示若發現有違反事項時，必須向相關機構提出嚴懲處置的要求。

Suga酒駕一事還未落幕，他當天向警方表示「只喝了一杯啤酒，騎了一下下」，但警察判斷他的狀態為爛醉，因此調查完先讓他返家，後來案件正式立案，他的血液中酒精濃度數值為.0227%，警方未來確定會傳喚他到案說明調查。Suga是否會像過去酒駕藝人般，站在警局面前給眾媒體拍攝，以及向大眾道歉，如今是關注焦點之一。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

