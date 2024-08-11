李多慧自爆：有台灣男友！　沈玉琳逼問她「羞曝男方身分」全場傻眼

記者劉宛欣／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧2023年來台發展後，積極在各領域活動，近日跨足主持綜藝節目，在實境節目《女孩好野》與沈玉琳、張立東、風田、林襄、籃籃搭檔。在最新一集節目中，李多慧於遊戲環節時，突然自爆自己在台灣有男朋友，讓沈玉琳在回合結束後，馬上逼問她口中的男友是誰，答案逗樂全場。

▲李多慧自爆在台灣有男朋友驚訝所有人。（圖／翻攝自《女孩好野》）

李多慧在慈妹的協助下，對決芷霖進行「我有XXX，你有嗎」遊戲。李多慧期間開口喊出：「我在台灣有男朋友，妳有嗎？」芷霖剛剛經歷球員男友情變風波，面對李多慧的進攻，她不甘示弱回嗆：「我男朋友有偷吃，妳有嗎？」中文能力還未能理解偷吃意思的李多慧，皺眉詢問「偷吃」是什麼，呆萌的模樣讓全場笑聲不斷。

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▲李多慧不懂偷吃的意思。（圖／翻攝自《女孩好野》）

沈玉琳隨後追問李多慧：「雖然剛剛一片混亂，但我們聽得很清楚，妳在台灣有男朋友？」大家都期待著李多慧的答案，她見狀害羞地回答「許光漢」，讓一旁張立東忍不住笑道：「她在幻想！竟然為了贏不擇手段！」李多慧則是尷尬地趴在桌上。此前，李多慧曾在受訪時表示理想型是許光漢，與許多韓妹一樣被許光漢迷倒。

▲李多慧回答許光漢，讓全場傻眼。（圖／翻攝自《女孩好野》）