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黃秋生再挺林郁婷：妳不只保護媽媽，更保護女性尊嚴！　40字千人看哭

記者田暐瑋／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷台灣時間11日成功奪金，用壓倒性實力反擊國際間的惡意霸凌聲浪，頒獎時還激動落淚，讓全台民眾跟著哭。藝人黃秋生多次為林郁婷發聲嗆J.K.羅琳，看見林郁婷奪下金牌殊榮，感動說：「妳不單只保護了媽媽，妳還保護了人的尊嚴。」

▲黃秋生力挺林郁婷。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

▲黃秋生力挺林郁婷。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

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黃秋生在看到林郁婷奪金後，在臉書發文大讚：「恭喜林郁婷。妳不單只保護了媽媽，妳還保護了女性的尊嚴。再正確的說法是：人的尊嚴。」無疑是為林郁婷在這場爭議中贏得了更多的支持與肯定，大批網友湧入致謝，「謝謝秋生哥一直挺我們郁婷」、「秋生哥說的太好了」、「謝謝你的仗義執言」。

▲黃秋生力挺林郁婷。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

▲黃秋生力挺林郁婷。（圖／翻攝自黃秋生臉書）

黃秋生日前在看到JK羅琳的言論後，反諷對方：「拿著不同形狀的馬鈴薯來証明石頭可吃，其實只是懂得巫術的巫婆才做得出來。也只有她才看得出來，而且覺得麻瓜很可笑。」獲得廣大網友讚賞是神比喻，更有人指出「這位巫婆則是自己拿了不同形狀的石頭砸別人，想證明馬鈴薯不能吃」，黃秋生親自留下比讚的表情符號。

此前，黃秋生就曾在臉書發文「林郁婷真的很厲害，勇敢！」底下台灣網友感激他願意發聲，他回覆表示「我不是發聲，我是敬佩」，有人在留言處提出對染色體檢測結果的質疑，他也耐心地解釋「XY未必就是男人」、「建議你去找書看」，還有人心疼直言「連在台灣的人也批評她是男人」，黃秋生則批評「什麼地方都有蠢人」。

▲▼第60屆金馬獎入圍名單公布 LIVE記者會-黃秋生。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃秋生。（圖／記者周宸亘攝）

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林郁婷, 2024奧運, 巴黎奧運, 黃秋生

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