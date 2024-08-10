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吳千語嫁百億富三代被抓「刪光父母照片」！　港媒疑：隱瞞家世背景

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星吳千語與「百億富三代」施伯雄近日在義大利舉辦世紀婚禮，婚禮選在郊外的莊園舉行，整體風格簡約且高雅。出席婚禮的朋友們陸續在社群上分享婚禮當日的照片，但值得注意的是，照片中並未見到吳千語父母的身影，引發不少網友的關注與討論，甚至有人批評「女兒出嫁，父母卻未能現身」，質疑夫妻倆是想隱瞞女方的出身。

▲吳千語、施伯雄在義大利舉辦浪漫婚禮。（圖／翻攝Instagram／karena_ngs）

▲吳千語、施伯雄在義大利舉辦浪漫婚禮。（圖／翻攝Instagram／karena_ngs）

根據港媒報導，吳千語從出道以來一直隱瞞家庭背景，曾聲稱父親有澳洲血統、在澳洲經營餐廳，自己曾在小學時期到澳洲留學，中學才回到香港。然而，後來她的背景曝光，被發現她其實在杭州出生，後來移居香港，家庭經濟狀況一般，父親在沙田大圍擔任燒味師傅。吳千語自入行以來，始終嚴格保護父母的隱私，不讓他們曝光。

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▲吳千語、施伯雄在義大利舉辦浪漫婚禮。（圖／翻攝Instagram／karena_ngs）

▲吳千語獨自出場。（圖／翻攝Instagram／karena_ngs）

此外，施伯雄曾在節目中提及，父親施榮怡一開始相當不滿意吳千語，但她經常在逢年過節時準備禮物送給施家每一個長輩，最終成功打動了男方父母，施伯雄表示：「她覺得作為我的女朋友，這是對家人的尊重。我爸爸最後也被她的打動，甚至後來還偷偷去市場買新鮮的魚送到她父母家中。」

相較於施伯雄的家人在婚禮上高調現身，吳千語卻並未按照傳統，由父親牽著步入婚禮，而是選擇獨自出場，部分網友發現有賓客疑似曝光了吳千語父母的正面照，但隨後就刪除了相關片段。

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